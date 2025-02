Destruir las cruces

Comenta Compartir

Desde hace un tiempo asistimos a un fenómeno que llama la atención: la obsesión de algunos alcaldes por derribar cruces que han estado erguidas en las calles de su pueblo desde hace más de 20, 30, 50, 100 años. Cruces, todas, sin crucificado. La cruz ... es un recuerdo de un hecho histórico, la muerte de Jesucristo, y de su resurrección. En un cierto sentido, el recuerdo de la muerte redentora del pecado de los hombres; y a la vez, vencida la muerte, el anuncio de la vida eterna. Aunque un buen número de esos alcaldes quieren derribar y destrozar las cruces con el pretexto de que son recuerdo de la guerra civil; la razón no parece muy seria. Marcar con un sentido político la cruz de Cristo carece de toda razón, no es más que un banal prejuicio ideológico. El querer tirar al suelo esas cruces, manifiesta que la presencia de la cruz no deja indiferente ni siquiera al más empedernido enemigo de Cristo. De alguna manera, la cruz puede despertar en el espíritu de algunas personas la conciencia del pecado. «A ese también lo hemos matado nosotros. Que no me moleste más este recuerdo: quitémosla de en medio», puede pensar. Y añadir: voy a destrozar la cruz, y así ya no me acuerdo más de mis pecados. Repiten en su interior las escenas del calvario. Gente semejante, gritaban al crucificado: «Si eres hijo de Dios, bájate de la cruz y creeremos en ti».

