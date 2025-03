Destitución por el caos ferroviario

Comenta Compartir

La fulminante destitución del presidente de Adif, Ángel Contreras, apenas nueve meses después de su nombramiento parece demostrar que el Gobierno es por fin sensible ... al escandaloso deterioro del servicio ferroviario de cercanías y alta velocidad, traducido en reiteradas averías e incidentes múltiples que han colmado la paciencia de sus usuarios. Con esta decisión, el ministro de Transportes, Óscar Puente, pretende «impulsar la gestión de la empresa» pública tras infructuosos intentos de negar la realidad y desviar la atención. El caos ferroviario no es fruto del azar, sino de una sostenida falta de inversiones en la renovación de material e infraestructuras, incluido el AVE, cuyo prestigio se ha visto seriamente dañado. Ciertamente ese error estratégico se remonta a la época del PP en el Ejecutivo, pero los socialistas no pueden desentenderse de él y culpar a la herencia recibida cuando llevan seis años en el poder y el problema se ha agudizado con el paso del tiempo y su inacción. El relevo de Contreras, citado en las investigaciones del 'caso Koldo', deberá ir acompañado de medidas que mejoren la calidad del transporte en tren, esencial para avanzar hacia una movilidad más sostenible.

Opinión HOY