Destinos confusos

Llegamos a Madrid a través de Barajas, en avión me refiero. Como hay pocas posibilidades de llegar a Extremadura de cualquier otra forma que no ... sea coche privado, alquilamos uno atraídos por las llamadas de atención que detectamos en la prensa internacional, y porque nos hemos vuelto locos y tenemos que estar todo el día en la calle, como si fuera a acabarse el mundo inmediatamente y tuviéramos la obligación de haberlo recorrido todo y conocido más de una vez a lo largo de nuestra vida.

Alquilamos un coche en el mismo aeropuerto y nos lanzamos a la aventura de ir a Cáceres, Patrimonio de la Humanidad hace veinticinco años, un restaurante, Atrio, con tres estrellas Michelín y un proyecto budista que quita el hipo.

Carretera en buen estado, día espléndido de luz y… nada nos indica Cáceres. No hay forma de encontrar ese destino directo. No hay manera de saber por qué carretera, autovía o camino vecinal vamos a desembocar en alguna ruta que nos lleve a Cáceres. No aparece, no está, no se sabe. Del GPS del móvil no nos podemos fiar porque aún no hemos comprado la tarjeta telefónica de compañías españolas, y aunque se ponga sensato y cabezón el aparato, y hasta violenta la señora que hace las indicaciones verbales para comunicar el camino y nos envíe por la R5, la N-V, la E90 y todo lo que dicen las siglas de las autovías, Cáceres no aparece por ningún lado.

Apresados por el tráfico veloz y abundante nos sumimos en la línea azul del indicador electrónico y parece que la voz se tranquiliza en la misma medida en la que sabemos que vamos a Badajoz, y como el viaje es de aventuras, nos rendimos a la evidencia y, aunque frustrados, pensamos que en Badajoz también habrá algo que ver, podremos pasar buenos días, o a lo mejor, si en la mitad del camino podemos parar, alguien nos indicará por dónde se va a Cáceres.

Una de las niñas dijo que había visto un letrero en el camino, a la derecha, habiendo salido ya de Madrid capital, que ponía Cáceres, pero nunca más se supo de tal cosa. No hicimos mucho caso a su comentario porque de los niños se puede esperar cualquier cosa. Seguimos el camino casi por cabezonada y no sin cierta decepción porque la ilusión era enorme, sobre todo por el restaurante en el que teníamos dos reservas para la noche del día siguiente y nos había costado tiempo conseguirlas. Hasta pensé llamar para cancelarlas ante la imposibilidad física de llegar, pero el berrinche me detuvo.

En una gasolinera preguntamos y amablemente nos dijeron que íbamos bien, pero que para llegar a Cáceres por carretera hay que pasar un examen de geografía minucioso, saber que Cáceres forma parte de una comunidad autónoma con dos provincias y que la otra es Badajoz, que las reglas nemotécnicas de tráfico en España no tienen nada que ver con el sentido común ni con la práctica diaria, y que si usted quiere llegar a Cáceres por carretera desde Barajas, debe confiar en el instinto, porque indicaciones no hay.