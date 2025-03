Comenta Compartir

Arrimadas heredó la ruina de Ciudadanos. La de ese Cs de Rivera que no pactó con el PSOE en 2019 y bajó de 57 a ... diez escaños. Arrimadas fue como el Santander comprando el Popular por un euro. Cree que regalar Gobiernos autonómicos al PP permite ahora a este destruir Ciudadanos. Alguien del partido: «Nosotros creamos a los Ayuso y los Almeida». Vale, pudieron no gobernar, pero Ayuso era una cosa antes de las elecciones de mayo y otra después. Y esa Ayuso más fuerte sí tiene que agradecer a Ciudadanos las alas de mariposa a las que dio cuerda en Murcia. Mientras van viendo 'No mires arriba', la tontería de Netflix sobre un meteorito que va a destruir la Tierra, muchos comparan a la boba presidenta interpretada por Meryl Streep con Ayuso. También se puede ver como Arrimadas. Pero quizá es Sánchez con su Falcon. Si ven la película, sigan hasta después de los títulos de crédito. A ver si también hay Ciudadanos después de los títulos de crédito.

Opinión HOY