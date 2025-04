Los despropósitos de Valdecañas

Admirable y fiel reflejo de la España vaciada fue la película de García Berlanga 'Bienvenido, Mister Marshall'. Maravillosa es la escena de la caravana de ... los coches americanos pasando sin detenerse por el pueblo de Villar del Río ante el estupor de la gente que después de tanta esperanza, ven como su sueño se desvanece para volver a la resignación y a su rutina diaria. Extremadura está expectante por las muchas inversiones anunciadas: mina de litio y centro budista en Cáceres, celdas de baterías en Badajoz, fabrica de hidrógeno verde en la Serena, gigafactoría de Navalmoral de la Mata, azucarera de Mérida y complejo turístico de Castiblanco. Ojalá que no suceda como en la película y los proyectos anunciados acaben en la papelera, bien por que no sean rentables o porque se levanten voces de ecologistas o agrupaciones de vecinos contrarios a su instalación.

Algunos grupos ecologistas, sin sentido común –los que acabarán tirando pintura al Guernica de Picasso o a las Meninas de Velázquez– se oponen a toda industria que se quiera instalar en la región. Que se quede todo igual, que no se altere ni un centímetro el medio. Con el agravante de que muchas veces no conocen a fondo la trascendencia ambiental del proyecto.

En el caso de los vecinos generalmente se está de acuerdo con la llegada de industrias, pero su instalación sí conlleva algún efecto negativo: olores, humos, ruidos, escombros, vertidos... Entonces todos apuestan para que se pongan en el pueblo de al lado. Estas situaciones hacen que muchas industrias se lo piensen fríamente antes de tomar una decisión sobre el lugar donde implantarse. Otra cosa es que si un proyecto es degradante para un pueblo, como es el caso del vertedero de Salvatierra de los Barros, la ciudadanía en masa se oponga a ello, al haber lugares más idóneos para poder montarlo.

Hay muchos proyectos que pueden llegar, pero para uno que ya tenemos lo queremos derribar, por incumplir una norma urbanística. Me refiero al complejo Marina Isla de Valdecañas, ubicado en una Zepa aprobada en el año 2003 sobre un espacio ya transformado previamente al haberse construido, allá por los años 1957 y 1964, una presa de bóveda sobre el río Tajo. Cuando se inició el expediente se observó que había una isla de unas 140 hectáreas que se incluyó en la documentación. No porque tuviera un gran interés ambiental, una zona muy antropizada que servía de basurero del Gordo, pueblo próximo a la isla y con un enclave de 54 hectáreas de eucaliptos –el árbol aborrecido de los ecologistas– sino porque resultaba atractivo encajarlo en el plano. En el año 2006 se inicia la construcción del complejo y desde entonces llevamos años de dislates continuos.

Despropósito de la Junta de Extremadura al aprobar en 2007 un Plan de Desarrollo para la zona (PIR) a sabiendas de que podía ser ilegal. Despropósito judicial por las distintas sentencias emitidas. La primera del juzgado de instrucción ordenando la reposición del terreno a su estado original, es decir volver a plantar 54 hectáreas de eucaliptal. Recurrida la sentencia, es corregida por el Tribunal Superior de Justicia (Tsjex), que mantiene lo edificado. Se vuelve a recurrir esta resolución ante el tribunal Supremo, que se ratifica en la demolición total del complejo. El siguiente recurso es ante el Tribunal Constitucional que, dividido, lo acepta, dando a entender que no hay nada claro en todo este contubernio. Incluso se tiene que pronunciar sobre si el embalse de Valdecañas se había o no declarado expresamente zona Zepa. Despropósito ecologista ya que uno de los grupos denunciantes (Adenex), con buen criterio, se retira del proceso. El otro grupo, Ecologistas en Acción, se ratifica en la denuncia a sabiendas de que ese territorio tenía escaso valor ambiental como recoge la propia sentencia, incluso ha mejorado ambientalmente y sin atender la opinión del pueblo extremeño abrumadoramente contraria a la demolición. Y mayor despropósito es el de los propietarios, que llevan 16 años de sobresalto en sobresalto sin saber sí podrán o no disfrutar de sus viviendas.

Defender el patrimonio natural extremeño es elogiable pero siendo conscientes de que Extremadura pierde población de forma sangrante. Incluso dejaremos de tener un diputado en Cortes, que pasará a Valencia. En unas décadas podemos llegar a una situación en la que nuestro extraordinario patrimonio natural solo lo contemplen los turistas que lleguen a nuestra tierra porque tal vez pobladores de Extremadura ya no queden.