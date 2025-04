EL DESPROPÓSITO DE VALDECAÑAS

La sentencia del Supremo que ordena demoler entero el complejo Marina Isla Valdecañas ha supuesto un jarro de agua fría que no esperábamos la mayoría ... de los extremeños, que pensábamos que la decisión salomónica tomada en 2020 por el TSJEx había puesto fin al largo litigio. Porque entendimos que, aunque en el estricto cumplimiento de la ley el resort debería echarse abajo, el tribunal extremeño optaba por una sentencia con la que se equilibraban los intereses en conflicto sin hipotecar a una región entera: manteniendo lo que hay, ordenando demoler lo que estaba sin terminar y obligando a un plan de regeneración medioambiental del espacio.

Es cierto que Marina Isla Valdecañas nunca debió levantarse en un terreno en el que no se permitía esa construcción, que ningún gobierno debería haber dado ni el permiso para ello ni propiciar un urbanismo a la carta para maquillar una autorización que no tenía cabida en el ordenamiento. Ni siquiera para no perder la oportunidad de acoger un proyecto empresarial que nos traía una inversión de 200 millones de euros. Pero también lo es que los tribunales no tomaron medidas cautelares para que el equívoco político no siguiera adelante, porque no se busca hacerlo cuando se pide una fianza de 41 millones de euros a las asociaciones ecologistas, como se hizo, para frenar las obras.

Así que el embrollo montado por unos y permitido por otros siguió su curso al mismo tiempo que lo hacía la construcción del resort hasta que el TSJEx ordenó en 2011 la restitución de los terrenos a su estado anterior, lo que el Supremo ratificó tres años después.

La Junta plantea entonces la imposibilidad de ejecutar una sentencia que conllevaría un enorme gasto para el erario público. Y, ante esta situación, con el paraje natural para unos, el secarral para otros y el eucaliptal sin valor para la administración ya transformado en gran medida en todo un complejo, el tribunal extremeño opta por encargar un informe a la Estación Biológica de Doñana para ver cómo salir del follón montado.

Pero después de casi cuatro años de espera y más gasto de dinero público, estos expertos tampoco lo dejaron claro. Vinieron a decir que mantener el complejo funcionando es más dañino para el medio ambiente que demolerlo y aconsejaron restaurar los terrenos sí, pero no devolverlos a su estado original porque «antes de las obras, el lugar no destacaba por su calidad ambiental en comparación con otros de la zona».

En resumen, que como andamos sobrados de espacios protegidos, haríamos bien en introducir en la isla algunos cambios para diferenciar este espacio de otros. Así que el TSJEx, con buen criterio, echó mano del sentido común y optó por una solución con la que impedir que el resort siguiera creciendo, pero con la que consolidar una construcción que ha dado vida a los pueblos de la zona.

Ecologistas en Acción no se conformó con ello, recurrió el fallo y ahora el Supremo ha echado por tierra la sentencia que los vecinos de El Gordo y Berrocalejo aplaudieron entonces, igual que ahora lamentan la sentencia del alto tribunal, ceñida exclusivamente al cumplimiento de las normas para impartir justicia. Habrá quien defienda que debe ser así. Yo creo que impartir justicia 16 años después de que comenzara este proceso es imposible, porque después de tanto tiempo cumplir con el fallo al que se llega aplicando estrictamente la ley conllevará más daño que beneficio.

Los alcaldes de la zona llevan razón cuando dicen que el complejo turístico es un ejemplo viable y sostenible de convivencia entre las personas y el medio natural, y que el futuro de sus pueblos será mucho más negro sin el resort. Por eso, porque la realidad que tenían hace 16 años y la de ahora nada tiene que ver, la sentencia del Supremo llega tarde para impartir justicia y supone un tremendo varapalo para los vecinos de Valdecañas y para todos los extremeños.

Dice Guillermo Fernández Vara que esta sentencia no tiene el mismo efecto ahora que el que podría haber alcanzado hace quince años. Entonces hubiera sido «un mazazo colectivo irreversible» y ahora «es un traspié, pero no un obstáculo insalvable», porque tenemos un porrón de proyectos en marcha que nos van a dejar riqueza y empleo. Ya saben, fábricas de cátodos, baterías, transformadores, diamantes sintéticos, un centro de ocio y otro budista...

En fin, de momento el único en que está en pie es el complejo de Valdecañas, así que sería bueno que además de tratar de que siga así recurriendo a las instancias judiciales que queden, es imprescindible que la lección recibida nunca más la olvidemos, que no se puede cambiar una normativa ad hoc cuando se presenta la oportunidad de acoger un proyecto empresarial, que hay que trabajar antes para tener el marco legal necesario que posibilite esas inversiones, con las que crear empleo y frenar la despoblación, garantizando la seguridad jurídica a los promotores, evitando que la seriedad extremeña quede en entredicho de nuevo. Y hay que ser capaces de forma urgente y de una vez de proteger nuestra biodiversidad sin desproteger a los ciudadanos, para que esta tierra tenga futuro.