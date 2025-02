El desprecio a Extremadura

Comenta Compartir

El eterno y cansino presidente de Extremadura, en un acto en Madrid con empresarios y refiriéndose al maltrato que siempre ha sufrido esta región, ha ... manifestado, con una finura digna de loa, que «el desprecio con el que tradicionalmente nos han tratado se lo van a meter por el culo». En la inauguración de un parque eólico en Plasencia dijo el martes, en plan triunfalista, que es el momento de Extremadura y que «las malditas cartas que a la región le tocaron en el siglo XX forman parte de la historia» y que Extremadura está en vanguardia de las energías renovables, con la optimista previsión de que, por fin, en esta irredenta tierra habrá industrias y puestos de trabajos. Ese desprecio con que se ha tratado a Extremadura, del que habla Guillermo Fernández Vara, después de casi cuarenta años de gobiernos socialistas, parece algo irrisorio y aquello del niño que dice que el profesor le tiene manía. ¿Y qué hay que decir de las frases poéticas del presidente extremeño? «Ahora, que tenemos alas, ha llegado el momento de que nos dejen volar; nuestro futuro no depende de otros, sino de lo que nosotros queramos hacer por nosotros mismos». Señor Fernández Vara, los extremeños, más que volar, lo que queremos es poder ir a ras de tierra y viajar en trenes dignos y rápidos y no en trenes burra y de botijo; que haya puestos de trabajos estables y no tantas subvenciones, política del dedo y pereza mental para condicionar las urnas y, por fin, que esta región deje de estar a la cola de la cola de toda España.

Cartas a la directora