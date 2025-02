Desplante de los cacereños

Como me había comprometido a asistir el pasado día 7 a la manifestación convocada a las puertas del Ayuntamiento de Cáceres a las 18 horas – ... incluso en una carta hacía una invitación a los cacereños para que asistieran a la misma en defensa de los intereses generales de Extremadura y de Cáceres en particular–, allí que me presenté a la hora indicada, con la desagradable sorpresa de que apenas había 100 personas entre las asociaciones convocantes. Este iluso cacereño esperaba que al menos hubiera unas mil personas preocupadas por el desarrollo de nuestra provincia y por las comunicaciones de nuestros ferrocarriles. Ante tal desatino, estuve tentado de abandonar la manifestación, pero no podía por lo anteriormente expuesto.

Yo llevaba además mi pancarta particular de reivindicaciones con nueve puntos, siete positivos y dos negativos. Entre los primeros: 'Sí al tren digno', 'Sí al hospital inacabado', 'Sí al aeródromo', 'Sí a la autovía Cáceres-Badajoz', 'Sí a la mina de litio', 'Sí al center-data', y 'Sí a Guadalupe en una diócesis extremeña', y los dos negativos eran: 'No al abandono en que los políticos mantienen a Cáceres' y por fin un 'No a la apatía de los cacereños' (esta demostrada una vez más ese día).

Sentí una gran desilusión y me preguntaba ¿qué haces tú con 85 años pidiendo por los intereses de los cacereños si ellos no están interesados en los mismos? No los necesitan tus hijos, que de momento tienen su vida resuelta, mi nieto quizás tampoco y no quisiera que en plena juventud tuviera que abandonar su tierra porque en ella, por falta de trabajo, no pudiera desarrollar sus conocimientos. Ya lo hizo el abuelo y pasó algunas penalidades durante once años en tierras catalanas, de las que recuerda buenos y malos momentos, pero que la nostalgia de su tierra le mantenía con la ilusión de volver a ella y estar junto a sus hermanos.

Yo quisiera que los cacereños levantaran la cabeza con orgullo y no doblaran la cerviz derrotados por no tener el coraje de defender los derechos que como españoles debemos tener.

Seguiré pensando que como cacereño es mi deber y tengo la ilusión de ver un día a los cacereños como aquel año de finales de 1970, cuando todo Cáceres se levantó en defensa de un distrito universitario compartido con Badajoz.

Luis Landero quizás nos enseñó el camino con la lectura de su discurso en el Teatro de Mérida.