Al despertar el botellón seguía ahí

Cualquiera que haya nacido en los setenta en Badajoz habrá dicho alguna vez que el botellón lo inventó él y su pandilla. Estudios muy subjetivos ... sitúan el origen de esta mala costumbre en lo que hoy serían las traseras de El Corte Inglés. Allí me recuerdo aportando doscientas pesetas para apañar entre cinco imberbes una botella de alcohol, otra de refresco, hielo y vasos antes de explorar los bares del Casco Antiguo, aunque nos quedáramos fuera husmeando porque ya no nos quedaba un duro. Ni orgulloso ni arrepentido, no creo que ninguno alcanzara los dieciocho.

El botellón puede lo mejor y lo peor. A nadie le gusta el rastro de suciedad, y si alumbra a algún alcohólico precoz supongo que el problema viene de casa, no surge en el descampado. He entrevistado a los sucesivos líderes juveniles y solía repetirse la pregunta sobre el botellón y la juventud, la juventud y el botellón. Ninguno lo demonizaba sino que destacaban la vertiente social y cohesionadora de estas reuniones donde lo mismo pruebas las drogas que das forma al gran proyecto de tu vida. Hoy la mayoría son universitarios y sí, al botellón también van abstemios.

En Extremadura dio un giro en 2003 con la Ley de Convivencia y Ocio que reguló los espacios para celebrarlo. Ya el ambiente era menos libertario, pero tenía sentido. En Badajoz el parque que cobijaba a los botelloneros se valló por obras y la muchachada se desplazó a San Atón, que tenía al lado un hospital y los ambientes no cuadraban. Se designaron espacios menos molestos (tres), se alzaron voces, que si no somos borregos, que si la autoridad legalizaba algo deleznable, pero todo siguió casi igual, los jóvenes de pie con su whisky y los padres con su gin tonic en el velador. Hasta que llegó la pandemia y se prohibió todo lo prohibible. Luego se levantaron restricciones y aquí los políticos se han hecho los suecos cuando esto no es Suecia, por eso prolifera una pintada por la ciudad: 'Botellón legal'.

Nuestros 27 concejales han hecho botellón. El que diga que no, miente o no es de fiar. Pero en el pleno del martes sucumbieron al fariseísmo. La sesión trajo una moción para levantar la prohibición del botellón y PSOE, PP, Podemos y Cs miraron hacia otro lado pensando que lo que no se nombra no existe.

Salvo eventos incontrolables –el más inminente Los Palomos–, hoy no es legal el botellón en Badajoz, aunque ocurre en muchos rincones. Lo sabe cualquiera y nuestros concejales pasan silbando sobre el asunto porque a ellos, sentados en una terraza, sí les llega para otra ronda.