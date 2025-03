Me despido con este último artículo en Plaza Alta dando las gracias a mis lectores, al HOY y en concreto a Evaristo y a Luis ... Expósito, su redactor jefe. Me parece que fue ayer cuando hablaba con él y le enviaba mis primeros artículos. Han pasado siete años desde que comencé a colaborar y han sido cerca de un centenar de artículos.

Entiendo los artículos cortos como ensayos que se han estrechado y encogido para meterlos en los periódicos, pero se han abierto a un público ancho y variado. Así fueron surgiendo mis Plazas Altas, partiendo de una idea, una reflexión que arrancaba de un dato, suceso o experiencia, que desarrollaba y llegaba a una conclusión, siempre intentando poner unas gotas de humor, de manera que el lector acabara con una sonrisa, aunque el asunto tratado no la mereciera.

Los temas han sido de lo mas variado, unas veces mas intrascendentes y otras de mas calado. Desde los pavos de Castelar, al papel de las autonomías, pasando por los vándalos de Badajoz. Muchas veces salían de dos o tres ideas anotadas físicamente o mentalmente que se me ocurrían, otras cazadas por ahí, en una conversación, un comentario, una noticia, un paseo por Badajoz, observando... Después dándoles vueltas hasta que salía el tema. Unas veces muy fácilmente otras con más dudas. Llegaba el momento de escribir, y luego –habitualmente– dejándolas reposar, para releerlas, pero otras 'Plazas Altas' las mandaba aún calientes para el periódico.

Me gusta leer el HOY en papel, tiene un efecto relajante que no tiene el ordenador. Habitualmente lo hago por la tarde o al fin del día, pero agradezco que, durante estos años y de manera perseverante, mi amigo Fernando me enviaba a primerísima hora de la mañana el artículo por WhatsApp y me servía para difundirlo.

Me despido dando las gracias nuevamente al HOY y a vosotros lectores. Nos vemos por Badajoz.