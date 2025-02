Del despecho a Émile Zola

Mira que hemos pasado por cosas chungas en los últimos tiempos, pero el jueves, sí, este jueves pasado, pensaba que ya, que habíamos petado en ... serio, que llegaba el apocalipsis y que, como tantas veces había fantaseado, yo iba a ser testigo (o testiga, que diría Chus Lampreave) del fin del mundo. Encender la radio y que a las 7.15 en la poco dada al estrambote RNE ya estuvieran dándole el tema. Mirar el Whatsapp y que el segundo mensaje del día, y luego el tercero y el cuarto, estrujaran un asunto que al final de la jornada me llevó al más profundo de los desasosiegos.

No soy capaz de determinar si Shakira tiene o no razón, si muestra coraje o 'malafollá' (me refiero al término granaino, nada sexual) si el suyo es un acto de libertad o necesita aprender a gestionar sus emociones. A mí no me resultó nada inspiradora en todo caso, porque me dan un perezón tremendo los arrebatos sentimentales y el despecharse así a lo loco, en carne viva, me parece algo un poco anacrónico, igual es que yo ya no tengo sangre.

A la edad de Shakira, que está muy cercana a la mía (y hablo de los años a favor, que quede claro), liar el pollo por un tío me parece un atraso. Que hay muchos peces en el mar. O 'Satisfyer'. O Tinder. O nada. En ese aspecto creo que me va más el rollo de Miley Cirus en su canción 'Flowers'. Su despecho es, más que una pataleta, una llamada a perderle el miedo a uno mismo. No temer estar solo y autorregalarse 'flowers'.

Pese al hartazgo agradecí la shakirada porque me generó una necesidad enorme de búsqueda de belleza en mitad del lodazal. Borrar la sensación de superficialidad y tontería en la que yo misma había participado y refugiarme en algo un poco más edificante. Hay una parte del siglo XX que echo terriblemente de menos y es la lentitud y el silencio. Es decir, que pasen cosas y te enteres poco a poco, que pasen cosas y pienses algo y te lo quedes, no tengas que ir a escribir un comentario antes de que pase un segundo.

Porque después de la marejada del bombazo de la sesión 53 de Bizarrap nos llegaría la resaca de reacciones, las ganas de subirse a la ola con más o menos éxito. María Guardiola, la presidenta del PP de Extremadura, hizo ayer el intento de sacar tajadilla al asunto, pero es que hacer reír es lo más difícil del mundo. Nunca entenderé esa obsesión de los políticos por ser mundanos a la fuerza y demostrarnos que tienen gracejo aunque carezcan completamente de él. Las redes sociales multiplican hasta el infinito las situaciones sonrojantes a las que se someten algunos de forma voluntaria en el afán de acercarse a la población media, como si ser humorista diera votos. Unidas Podemos Extremadura también hizo aguas intentando aprovechar el 'shakirazo'. 0 points.

Pasa todo esto, como recordaban ayer en el programa 'El Ojo Crítico', en el 125 aniversario de la publicación Émile Zola del artículo 'J'accuse', que provocó un terremoto político y social a cuenta del caso Dreyfus. Un texto que se convertiría en lo que hoy llamaríamos viral y que dividió a la sociedad francesa. Un siglo y cuarto después, en este siglo XXI y en este mundo global y deslocalizado gracias a Internet el tema en cuestión nos lo trae esta loba de garras afiladas que hace terapia cantando. Hemos implosionado, parece, o igual es que necesitábamos algo así.