«Pasito a pasito, suave suavecito», repetía con aire sandunguero Luis Fonsi en su ardoroso reguetón.

Han bastado unos días de agua para que quede ... interceptada la carretera N-523 que une, o desune, Cáceres y Badajoz, y también nuestra ruta más corta a Lisboa. Rápidamente, salió al paso el delegado del gobierno para sugerirnos que existen vías alternativas. Ha sido tal el clamor ante esta incidencia que pone de relieve la necesidad de que ambas capitales estén enlazadas por una autovía, que se han declarado de urgencia las obras para dejarla de nuevo expedita. De momento, a la espera de la construcción de un puente para soslayar el socavón, nos han colocado un semáforo en el sendero asfaltado.

Ya sabemos que el tiempo en Extremadura se hace eterno, se detiene. Y, como en el cementerio marino de Paul Valéry, «la santa impaciencia muere también». No hay prisas para la Administración. Bien lo sabemos los extremeños y, más especialmente, los cacereños. Empezaba yo a mocear cuando los titulares de los periódicos locales soñaban, en grandes titulares, con la necesidad de la que denominaban Calle Mayor. Ya pinto canas y permanece casi inmutada.

Igual, le sucede al que iba a ser el gran proyecto municipal de la actual legislatura, que, como la María de Ricky Martin, avanza «un pasito pa'lante, un pasito pa'atrás», con gran desesperación de nuestro alcalde, que ya ha realizado tres viajes a Nepal para tratar de afianzar el propósito.

Mientras tanto, lo que si parece progresar, aunque soterradamente, es la mina. Nuestros políticos locales se muestran ya reticentemente proclives. Claro que, a pocos meses vista de los comicios, no osan manifestarse abiertamente favorables, como Abascal en el parlamento español, ni desfavorables, no vaya a ser que se cumpla el vaticinio de nuestro presidente autonómico de que si el problema es el alcalde, pues se cambia. Esperemos que, después de las elecciones, a pesar de los cantos de sirena de los promotores de la mina a la sociedad cacereña, nuestros representantes no permitan tamaño desatino.

Mientras tanto, retomando a Valéry, en Extremadura, «el futuro es pereza».