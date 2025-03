Comenta Compartir

Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que me entre una falda de rebajas. No lo digo yo, que ... lo dice San Mateo. Bueno, eso o algo parecido. Porque el Reino de los Cielos de cualquier compradora que se precie son los saldos, pero no hay manera: cuando está la talla no está el color, cuando está el color no está la talla y, cuando están las dos cosas, es que la prenda en cuestión es de nueva temporada. Soy víctima de un contubernio internacional que quiere dejarme en pelotas. O arruinada.

Al final, compro por comprar. Como aquel amigo que, al volver de Disneyland con sus hijos, me contó que se lo había pasado fenomenal. «¿Fenomenal? Pero si a ti no te van nada esas cosas», le dije. «Ya lo sé, pero después de gastarme lo que me he gastado, a ver quién reconoce que ha sido un coñazo». Pues eso, que como no asumes salir de rebajas y volver con las manos vacías, acabas echándote a la bolsa un vestido monísimo, rebajadísimo y dos tallas más pequeño, y te convences de que, si cenas fruta durante un mes, te acabará entrando, que ese modelazo es fondo de armario. Y sí, lo es porque ahí sigue, en el fondo, junto a unos pantalones tan ajustados que te cortan la circulación a la altura de la pantorrilla. Definitivamente, de esta me hago nudista. De los que van a los campings en invierno, se ponen un plumas hasta la cintura y se dejan la pichula al aire, que diría Vargas Llosa. Por lo visto solo tienen frío en el tronco superior, que no en el tronquito inferior. Y San Mateo apoya la moción: «Y del vestido, ¿por qué preocuparos? Observad los lirios del campo, cómo crecen; no se fatigan, ni hilan». Como se nota que el tal Mateo se echaba una túnica por encima y chimpún, a evangelizar. Qué suerte.

