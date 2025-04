Desigualdad 'verde'

Comenta Compartir

La apuesta del Banco de España para que el país abrace la llamada 'fiscalidad verde' a fin de incentivar la transición ecológica y su advertencia ... paralela sobre el coste que este progreso comportará para los hogares más vulnerables muestra las dos caras de una evolución socioeconómica que es preciso impulsar y culminar, pero con conciencia de que no toda la ciudadanía puede hacerlo al mismo ritmo y con las mismas posibilidades. El desarrollo humano hacia aquello que le beneficia –y el combate contra la crisis climática y por las energías limpias lo es, sin duda– no excluye nuevas formas de exclusión y de desigualdad que es preciso detectar y contrarrestar para que las ventajas del progreso lo sean para el conjunto de la sociedad. Los procesos de digitalización y la adopción de formas de vida más respetuosas con el medio ambiente constituyen dos vías de avance colectivo que, sin embargo, pueden dejar varados a aquellos que no disponen de recursos personales y materiales para adaptarse en igualdad de condiciones. Disfrutar de un planeta más saludable exige un compromiso compartido, pero también amparo para que no sean los desfavorecidos quienes paguen la factura más gravosa.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión