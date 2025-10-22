HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este martes, 21 de octubre, en Extremadura?

Más desigualdad

Miércoles, 22 de octubre 2025, 02:00

Comenta

La renta media en España ha aumentado un 7% y se sitúa en 15.000 euros por persona al año, según el Atlas de Distribución ... de la Renta correspondiente a 2023, elaborado por el INE. Pero simultáneamente, la desigualdad entre comunidades y la brecha norte-sur también se ha incrementado de manera inquietante. Las diferencias entre la mayoría de los municipios del País Vasco, con un 91% de sus habitantes que disfrutan de la denominada 'renta alta' por encima de los 16.000 euros, y los municipios de zonas de Murcia, Extremadura o Andalucía, por debajo de los 12.500 euros, evidencia la profunda desigualdad. Pese a los buenos datos macroeconómicos, los incrementos del salario mínimo y la ayuda de los fondos europeos al desarrollo, la brecha entre ricos y pobres se está convirtiendo en un mal endémico. Un mal que no tiene visos de aliviarse mientras las fuerzas políticas de las comunidades más prósperas sigan presionando al Gobierno central, exigiendo más prebendas a cambio de sus apoyos parlamentarios. A esta imposición, que favorece a las nacionalidades más ricas, se suma la demora inacabable de una nueva financiación autonómica que corrija las diferencias económicas que, en última instancia, se acaban reflejando en los servicios públicos, la educación y el bienestar entre regiones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El avión Badajoz-Madrid impacta contra un hangar en el aeropuerto
  2. 2 Colate, nuevo presidente del CD Badajoz tras la renuncia de María Bernabé
  3. 3 Extremadura convoca 333 plazas para las próximas oposiciones docentes, 126 de Infantil
  4. 4 Los sindicatos convocan una segunda huelga en la educación pública el 7 de noviembre
  5. 5

    A escena de nuevo un radar móvil de Mérida, que se colocará en diversas zonas desde esta semana
  6. 6 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
  7. 7 Es oficial: una nueva tienda de deportes abre sus puertas en El Faro
  8. 8

    Nuevo coche para el alcalde: adiós a los Volvos de Celdrán
  9. 9 Restaurantes Lateral sustituye en Cáceres al 100 Montaditos de San Pedro de Alcántara
  10. 10

    El nuevo puente de Alcántara ya es una realidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Más desigualdad

Más desigualdad