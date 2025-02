Desigualdad

Comenta Compartir

Si en un debate electoral alguien pregunta «¿Qué es la masturbación?» no pensarán que voy a escribir de otra cosa. Pero lo sorprendente no es que a Macarena Olona le parezca mal ese enunciado en un libro y hable de niños de diez años como si fueran recién nacidos. Tampoco que piense que se ha metido a los tíos marranos de los parques en los colegios.

No, lo sorprendente es Teresa Rodríguez. No porque defienda la masturbación y la educación sexual, que faltaría más. Sino porque cree que lo contrario, y no deseable, de lo que critica Olona es lo que pasaba en los colegios religiosos en los años 50, 60, antes de ayer. A ver, que habló de «los curas y las monjas diciendo a los niños y a las niñas que masturbarte te deja ciego». Como la izquierda profesional tiene esa obsesión por el desdoblamiento, por ellos y ellas o por no aceptar el masculino neutro se inventan cosas que no han ocurrido porque resulta que en la masturbación tampoco había igualdad.

No digo que las niñas no lo hicieran, pero ¿a qué monjas habrá escuchado decirles que si se masturban se quedarán ciegas? Que los curas lo dijeran a los chicos no lo voy a discutir, pero, miren, en todos los años que he pasado escuchando sandeces a las monjas, juro que la masturbación jamás salió de sus bocas.

En 'Juanita Cruz. Su odisea', el marido cuenta la carrera de la torera que alternó con Manolete antes de la Guerra Civil. Tras la guerra tuvo que seguir su carrera en América. La terminó en Francia en 1947. Tenía una lesión en el corazón y el especialista al que consultó en 1936 la diagnosticó. «La tiene muy compensada y podría vivir toda una vida. Pero no debe asustarse ni casarse». Me causa tanta risa como Macarena y Teresa.