Desgracias injustificables

La vida es algo que nos podríamos evitar sin problemas, incluso sin tener desgracias. Pero con desgracias es injustificable. 'Capri sin sol es injustificable', escribió ... Claude Lanzmann en un perfil sobre la princesa Soraya. Claro que es más injustificable el holocausto, como se vio en su 'Shoah'. Exterminio de los judíos aparte, la película 'Mi mapa del mundo' (1999) siempre me impresiona. Alice (Sigourney Weaver) está al cargo de la hija de una amiga (Julianne Moore) que muere ahogada en un canal durante un descuido. Y luego, además, la acusan de abuso sexual. Como si no tuviera ya bastante. Lo del accidente a la salida del colegio en Mirasierra (Madrid) es tremendo. Niñas atropelladas, una de ellas muerta. Te pones en lugar de la madre de la niña muerta. Pero también en el lugar de la madre que metió la marcha que no era y arrolló sin querer a las escolares. En general, no sé por qué nos quejamos tanto de nuestras vidas vulgares de más.

Opinión HOY