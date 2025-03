¡Qué desgracia ser fumador en Extremadura!

En fechas próximas, el Ministerio de Sanidad iniciará los trámites para aprobar el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo (PIT) 2021-2025 en ... nuestro país. En sus primeras páginas, los autores reconocen el retraso del mismo. Ciertamente, hace mucho tiempo que debería haberse reforzado la normativa actual, dado que en España la prevalencia de tabaquismo (proporción de personas que fuman respecto al total de la población), es aún de las más altas de Europa (19,5%), siendo el consumo de tabaco la primera causa de muerte (y de sufrimiento, sin duda) de los españoles, y sobre todo, porque sabemos (por los estudios y por las experiencias en otros países) que hay medidas que son efectivas para disminuir esa prevalencia, por un lado previniendo el inicio de consumo entre los más jóvenes y, por otro, ayudando a estos enfermos (hace más de 30 años que la Organización de la Salud califica al tabaquismo como enfermedad) a vencer la potente adicción que los esclaviza, mediante la atención de un profesional sanitario. Si sabemos de la importancia del problema, si conocemos las medidas que funcionan para salvar vidas y evitar tanto dolor, cada día de retraso injustificado se constituye en negligencia.

¿Cómo estamos en Extremadura? Sencillamente, peor que en cualquier otra comunidad autónoma. Nuestra región tiene la prevalencia más alta del estado, y ello se refleja, por ejemplo, en que en las tablas de «causas de muerte» que publica anualmente el Instituto Nacional de Estadística, Extremadura sea la que presenta la mayor tasa de España en muertes por habitante por cáncer de pulmón y por EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), quizá las dos enfermedades más claramente relacionadas con el consumo de tabaco. ¿Quién no tiene familiares o conocidos que hayan sufrido o muerto por alguna de estos dos procesos?

Pero el hecho más relevante del problema es que Extremadura es, que yo sepa, la única comunidad autónoma que no tiene en marcha ningún Plan de Tabaquismo. Hemos visto que nuestra región tiene más motivos que ninguna otra para colocar a la lucha contra el tabaquismo como primera prioridad, pues es efectivamente esta enfermedad el principal problema de salud pública de nuestra tierra. Sin embargo, varias enfermedades (menos prevalentes y graves que el tabaquismo), tienen en marcha, desde hace años, su Plan específico, por decisión –acertada– de nuestro gobierno regional. Parece no existir conciencia del ahorro que supondría, en sufrimiento y en gasto económico (tanto de la persona que fuma como del sistema sociosanitario), si se actuara más decididamente sobre el consumo de tabaco, cuanto antes mejor.

Mueren cada día 4 o 5 extremeños a causa del tabaco. ¿Cuántas familias más perderán a un ser querido por esta enfermedad, que es tratable y curable?

Esta ausencia de un plan específico de lucha contra el principal problema de salud de los extremeños resulta aún más incomprensible si tenemos en cuenta que no es que «no tengamos» Plan de Tabaquismo. Porque el plan está elaborado hace tiempo, pero la Consejería de Sanidad no ha decidido todavía poner en marcha los trámites para su aprobación y sucesiva ejecución. Hace ya más de dos años que un nutrido grupo de profesionales, de distintos ámbitos, colaboramos con la Dirección General de Salud Pública en la elaboración de dicho plan, que fue refrendado por las principales organizaciones sanitarias (sociedades científicas, colegios profesionales, etc.) de nuestra región. De hecho, nuestro consejero de Sanidad prometió, hace más de dos años, en un congreso médico de Cáceres, que «...en breve tendremos vigente el Plan de Tabaquismo».

¿Tendremos que esperar a que la normativa nacional obligue de nuevo (como ha sucedido con la financiación de fármacos para tratar el tabaquismo) a nuestros gobernantes autonómicos a implementar unas medidas que son más necesarias aquí que en ninguna otra región española? Recordemos que mueren cada día 4 o 5 extremeños a causa del tabaco. ¿Cuántas familias más perderán a un ser querido por esta enfermedad, que es tratable y curable? Porque sabemos que buena parte de ellos hubiera podido vencer su dependencia y liberarse del tabaco si hubiese recibido la oportuna ayuda profesional. Y que, aunque los profesionales también han de sensibilizarse, motivarse y formarse en la prevención y el abordaje del tabaquismo, corresponde a nuestros gobernantes, que conocen el problema y las estrategias efectivas, desarrollar la normativa oportuna y ejecutarla. Así se ha hecho en otras muchas comunidades autónomas, que han logrado descensos en la prevalencia de fumadores mucho más rápidamente que en Extremadura, como indican las últimas Encuestas Nacionales de Salud.

Es un desgraciado hecho ser fumador. Por lo que significa haber sido atrapado por esta potente adicción, por añadir cada día «papeletas» para un infarto, un cáncer, un ictus... Por «quemar» así buena parte del dinero que tanto cuesta ganar, y que podría ser útil para mejorar la vivienda, el vehículo o los recursos educativos de los hijos. Pero es aún más desgracia ser fumador en Extremadura.