Desesperado y abandonado

Ayer sábado estaba preparándome para ir al trabajo, otro día más aunque siguen sin pagarnos ni dar explicaciones. En mi casa somos tres los afectados, ... dos adultos trabajadores municipales, y mi hija, una hermosa niña de 12 años que sufre en su vida lo que a nadie deseo. 21000 euros nos adeudan, ¿alguien puede decirme que no es justo que exija lo que por derecho pertenece a mi familia? ¿Quién se atreve a juzgarme? El único fin de la alcaldesa de Alburquerque, Marisa Murillo, y la concejala que le queda continúa siendo mantenerse en el sillón, sea como sea. No se inmutan lo más mínimo por el sufrimiento que nos generan. Nos ignoran, ya no como trabajadores, que también lo hacen, sino como personas. Pero de ellos ya no esperamos nada, tan solo su dimisión. Por esto mismo, porque nada tienen para ofrecer ni nada esperamos de ellos, este escrito va dirigido al PSOE regional, en particular a Guillermo Fernández Vara. Señor presidente de todos los extremeños, de los de Alburquerque también, ¿a qué espera para poner solución a la crisis humanitaria e institucional que hay en Alburquerque? Su inacción, o lento proceder si lo prefiere, son nuestro sufrimiento, calvario y desesperación. ¿Por qué sigue permitiendo lo que ocurre en mi pueblo? ¿Como máximo responsable de su partido, partido que ha sido conocedor y consentidor de la política populista, inviable y ruinosa que viene llevándose a cabo en Alburquerque desde hace años, por qué no afronta la realidad y deja de mirar para otro lado? ¿Hay algo que no sabemos y que les impide actuar? ¿Qué temen? ¿a quién? ¿por qué?

El señor Vara habla de «respeto a la autonomía y autogobierno de las corporaciones locales», ¿ el respeto a mi autonomía, y mi pérdida de ella, no tengo yo derecho a tener autonomía económica sin tener que depender de familiares, vecinos, amigos o de Cáritas, a pesar de trabajar día tras día y todas las horas que hagan falta? ¿Quién vela por mi autonomía y por mis derechos? Usted señor Vara, usted debería hacerlo. Usted y su partido, para eso fueron votados y por ello cobran, para garantizar el bienestar de los extremeños y para velar por el buen funcionamiento de todas las instituciones regionales, también para controlar las cuentas del ayuntamiento de Alburquerque si estas son ruinosas. Hace casi un mes que su partido hizo público que trabajaban en una propuesta «urgente» para que la Junta de Extremadura y la Diputación de Badajoz pagasen a los trabajadores. A día de hoy no sabemos nada de nada. ¿Es cierto que trabajan en ello? ¿cómo se hará? ¿cuándo cobraremos?... Demasiadas incógnitas y ninguna explicación. Señor Vara es tiempo de hechos, de solucionar de una vez este problema que atenta contra la democracia, la libertad y el derecho de un pueblo y sus trabajadores municipales. Las intervenciones públicas con palabras bonitas, las fotos y las buenas intenciones acompañadas de meses de espera, sin avances no aportan de nada a la hora de hacer la compra, pagar préstamos e hipotecas, luz, agua, ropa... y dice muy poco en favor de los dirigentes de un partido que fue fundado para defender los derechos de los trabajadores. Hagan ya lo que deben hacer, pongan fin a nuestro sufrimiento. Acaben con este desgobierno y deshora para cualquier democracia que se precie.

