Desertores

En la magnífica película 'Enemigo a las puertas' (Jean-Jacques Annaud, 2001) sobre la batalla crucial de Stalingrado durante la Segunda Guerra Mundial se plantean ... varias cuestiones acerca de los conflictos bélicos que están presentes en cualquier contienda a lo largo de la historia: la propaganda por parte de los dos bandos enfrentados y la tentación de la deserción de los soldados. Por cierto, también aparecen diversas alusiones a la percepción histórica de los rusos sobre la propiedad de Ucrania, a la que consideran una provincia del imperio soviético. En la cinta cobra un especial protagonismo el papel de los comisarios políticos a la hora de difundir propaganda en una doble dirección: menoscabar la moral del contrario y levantar la de su propia tropa a base de la creación artificial de héroes dentro de sus filas. No obstante, uno de los principales temas es el de la deserción, que ocupa algunas de las más impactantes escenas de la película. Entre ellas, hay dos que destacan. La primera, al comienzo, recrea cómo las barcazas de los rusos transportan a sus soldados al otro lado del Volga, donde está la línea del frente. Muchos soldados rusos, al ver el peligro tan cerca, se lanzan al río para intentar escapar de una muerte segura. Sin embargo, al hacerlo, son disparados por sus propios oficiales, que no toleran ese acto de deserción. De ese modo, además, disuaden a los demás combatientes de la tentación de huir. En una escena posterior, los soldados rasos tienen la orden de salir de sus trincheras para ocupar una vieja fábrica derruida pero, al intentarlo, son abatidos por el ejército nazi; cejan en su empeño, retroceden y en ese momento son tiroteados de nuevo por sus propias tropas de retaguardia. Esta es una verdad de todas las guerras que pocas veces se ha visto reflejada en el cine, más dispuesto a filmar heroicidades nacionales, que venden más en taquilla.

Con todo, ha habido varias películas, además de la señalada, que tratan el fenómeno de la deserción. Entre ellas, está la inquietante ‘El seductor’ (Don Siegel, 1971), en la que Clint Eastwood encarna a un soldado yanki que se refugia en una escuela de señoritas sureñas. Pero sobre todo resulta inolvidable ‘Senderos de gloria’ (Stanley Kubrick, 1957), en la que se cuenta un hecho con base histórica: los fusilamientos llevados a cabo por el ejército francés a sus propios soldados que intentaban huir de las trincheras en las batallas más cruentas de la Primera Guerra Mundial. Como han revelado algunos historiadores, el ejército francés sobrevaloró la valentía de sus combatientes y optó por una estrategia de enfrentamiento cuerpo a cuerpo con bayoneta frente al fuego alemán. Sin embargo, lo que esta forma de ofensiva propició fue que muchos jóvenes soldados franceses se sintieran presas del terror y trataran de desertar y escapar de las balas del enemigo.

En las últimas semanas estamos presenciando en vivo y en directo esta misma realidad, la de los desertores. En este caso se trata de miles de potenciales soldados rusos que huyen despavoridos de su país ante el temor de ser reclutados a la fuerza para un destino incierto en el frente de guerra de Ucrania, donde parece que el ejército ruso ha sufrido inesperados reveses. Esos ciudadanos se agolpan en las fronteras de los pocos países adonde pueden viajar sin visado, especialmente varias exrepúblicas socialistas soviéticas como Georgia o Kazajistán. Los reporteros de televisión occidentales se apostan en la frontera para entrevistar a los jóvenes desertores, algunos padres de familia con sus hijos a cuestas, que no entienden el porqué de una guerra en Europa. En una de esas entrevistas, un hombre manifestaba que estaría dispuesto a luchar si fuera Rusia el país agredido, pero de ninguna manera desea comprometer su vida y la de su familia en una guerra gratuita emprendida por Putin a las puertas de Europa en pleno siglo XXI.

Siempre he comprendido mejor a los desertores que a los héroes. Como todos los niños, alguna vez en la infancia sentí temor ante la posibilidad de que estallara un conflicto en mi país. Ante esa eventualidad, solo podía imaginar mi huida a lugares lejanos y mi posterior regreso, cuando la situación se hubiese calmado. Por entonces a las niñas se nos permitían estos pensamientos cobardes. Muy distinta era la actitud ante los varones, obligados a mostrar una disposición más heroica.

Como yo siempre he pecado más bien de cobarde, entiendo perfectamente a los jóvenes desertores rusos. Imagino que en su fuero interno escuchan la misma voz que yo escuchaba cuando era pequeña, una voz que me decía que lo mejor era salir corriendo lo más lejos posible del campo de batalla y que la vida era demasiado hermosa como para perderla sin saber muy bien por qué altos ideales o, peor todavía, por los intereses de algún gobierno cuyos representantes nunca pisarían el frente.

Así que me alegro de que cada vez seamos más los cobardes en el planeta. Resulta un primer paso esperanzador que muchos hombres jóvenes tengan el valor de dar la espalda al conflicto y expresen su deseo de buscar la paz en otra parte. Ojalá fuéramos legión los cobardes, hombres y mujeres capaces de decir que con nosotros no cuenten para morir ni para matar. Tristes armas si no son las palabras.