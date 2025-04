Desequilibro con las pensiones

Comenta Compartir

Los empresarios están muy enfadados. En los presupuestos que han llegado al Congreso hay un error: el Gobierno estima que va a conseguir con las ... cotizaciones sociales más recaudación de lo que es razonable. Parte de esta estimación al alza se debe a una subida de las cotizaciones que tienen que pagar los empresarios. No sabían que el Gobierno les subía las cotizaciones sociales, no les habían avisado de que las bases máximas de cotización subían más de un 8%. Esto hace más costoso crear y mantener el empleo. Y afecta especialmente a los jóvenes. Después de que los empresarios hayan hecho públicas sus críticas, la ministra Nadia Calviño ha respondido asegurando que no se pueden rasgar las vestiduras porque hay que elevar el sistema de pensiones. No ha habido ningún tipo de diálogo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión