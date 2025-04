El desencuentro de la Junta con las ZEPA de Extremadura

Asistimos en los últimos tiempos a una cadena de desinformación en los medios, orquestada por la Junta de Extremadura, en desprestigio de las Zonas de ... Especial Protección para Aves (ZEPA), con la única finalidad de salvar de la demolición el complejo urbanístico Marina Isla de Valdecañas, ubicado en la ZEPA del embalse de Valdecañas. El último argumento, por boca de los propietarios, ha sido considerar que esta ZEPA puede no estar declarada porque no consta un acuerdo expreso de declaración por parte del Consejo de Gobierno regional. Así, lo que en todo caso constituiría una dejación de funciones del gobierno autonómico, se quiere hacer valer, casi 20 años después de su designación en 2003 como espacio protegido, como un salvavidas de la demolición.

Es necesario recordar que la figura de las Zonas de Especial Protección para Aves fue establecida por la conocida como Directiva Aves (1979). Esta directiva comunitaria, de obligado cumplimiento para los países de la Unión Europea, establecía la obligación de conservar y proteger las aves silvestres y sus hábitats tomando medidas como la designación de zonas de protección especial. Posteriormente, la UE aprobó la conocida como Directiva Hábitats, que creaba la Red europea Natura 2000 en la que se integraban esas zonas de protección especial. No existía en los primeros años de aplicación de estas directivas comunitarias un procedimiento normalizado para la designación de las ZEPA, solo era suficiente con que las comunidades autónomas remitieran un formulario con información del espacio que se pretendía proteger a la administración estatal, posteriormente esta administración comunicaba oficialmente la designación a la Comisión Europea que inscribía la zona de protección especial en la Red Natura 2000 europea.

Así sucedió con la designación de la ZEPA Embalse de Valdecañas, que cumplió estos trámites en el año 2003 y desde entonces figura en todos los registros oficiales como tal. No fue hasta la aprobación de la Ley 9/2006 en el ámbito extremeño y la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (2007) a nivel nacional cuando se exigió que en la tramitación de designación de una ZEPA era necesario un periodo de información pública y la publicación en los Diarios Oficiales de la información sobre límites, hábitats y especies incluidas en la protección, declaración que se transmitiría al Ministerio de Medio Ambiente y este a la Comisión Europea.

No es cierto que en las ZEPA no se pueda construir. Estos espacios se suelen regir por un plan de gestión que establece una zonificación con diferentes usos permitidos

El embalse de Valdecañas fue designado ZEPA en 2003 cumpliendo la normativa autonómica, nacional y comunitaria en vigor en ese momento. No se ajusta a derecho denunciar que en 2003 no se hubiesen cumplido unas normas aprobadas posteriormente, en 2006 y 2007. Es una burla al Estado de derecho utilizar estos argumentos y un insulto a los ciudadanos extremeños recurrir a esta falacia. Decir ahora que no existe «declaración formal» de la ZEPA, para evitar el cumplimiento de las sentencias, no persigue otra cosa que desinformar y manipular a la opinión pública para que apoye la rebeldía de la Junta y propietarios frente al orden constitucional (artículo 118 de la CE) que obliga a los tribunales y las autoridades públicas a cumplir y hacer cumplir sus sentencias.

Por otro lado, no es cierto que en las ZEPA no se pueda construir. Normalmente estos espacios se suelen regir por un plan de gestión que establece una zonificación con diferentes usos permitidos, desde construcciones para usos tradicionales agrícolas y ganaderos hasta diferentes tipos de servicios (recreativos, asistenciales) dependiendo del grado de sensibilidad ambiental del terreno. La legislación y las sentencias como las del Tribunal Constitucional solo prohiben de forma expresa la urbanización de estos terrenos.

Otra falacia utilizada últimamente es que las ZEPA impiden el desarrollo económico. Un informe del Ministerio para la Transición Ecológica (2019) establece que «por cada euro invertido anualmente en conservar la Red Natura 2000, se obtienen 22 euros de beneficio. Pocos productos financieros ofrecen tan alta rentabilidad de forma segura». Esta conclusión puede ser discutida pero sí es cierto que son muchas las comunidades autónomas que tienen un mayor nivel de desarrollo económico y un porcentaje de su suelo similar o incluso más alto incluido en la Red Natura 2000 que Extremadura (30%) como Canarias (47%), Madrid (40%), Valencia (38%), La Rioja (33%) y Cataluña (30,5%) y no suele verse en ellas el lamentable espectáculo que se ha puesto en práctica en Extremadura.

Sería conveniente que las autoridades públicas regionales no pusiesen en riesgo en pleno siglo XXI el estado de derecho, sus propias políticas públicas de ordenación del territorio y la normativa europea, y asumiesen que la gran biodiversidad de nuestra tierra es uno de sus mayores valores, y que el desarrollo de Extremadura debe basarse en su conservación y no en su destrucción.