Hoy hay que felicitar a los extremeños y asturianos. Es su día grande. Los medios se llenarán de declaraciones grandilocuentes y las mejores plumas del ... país se pondrán al servicio de las instituciones. El sentimiento regionalista quedará sobradamente garantizado, por lo que permítame que ponga el foco en una efeméride sobre la que se pasará de puntillas para no molestar al Comendador de los Creyentes del otro lado del Estrecho, no vaya a ser que nos inunde de pateras las costas de Cádiz. Se trata del centenario del desembarco de Alhucemas, la primera operación anfibia de la historia y el mayor éxito del Ejército español de los tres últimos siglos.

El desembarco supuso la pacificación definitiva de la subcontrata que ejercíamos sobre el Protectorado francés de Marruecos, la tierra más pobre, árida y belicosa que nos tocó en suerte tras el Tratado de Fez. El Rif fue nuestro particular Vietnam: las harcas que irrumpían entre quebradas y barrancos desangraron durante años al ejército ante la indiferencia de los políticos de Madrid, hasta que la noche triste de Annual y el degüello de más de 3.000 compatriotas en Monte Arruit, sacudió a los españoles, desacreditó a la monarquía y puso fin al sistema de la Restauración. El general Primo de Rivera dio un golpe de Estado, formó un directorio militar y suprimió las garantías constitucionales, con la promesa de poner fin, de una vez por todas, al conflicto marroquí.

Todos sabían que la solución pasaba por tomar Axdir, cuartel general de los Beni Urriaguel y capital de la autoproclamada República del Rif. Hacía años que se había aprobado un plan para desembarcar tropas en la bahía de Alhucemas, pero el fracaso de la flota aliada en Galípoli diez años antes, en una operación diseñada expresamente por Churchill, sembraba de dudas al alto mando. Sin embargo, el ataque de un envalentonado Abd el-Krim a la zona controlada por Francia puso nervioso a Pétain, que se reunió con el Dictador para convencerle y acordar una ofensiva conjunta.

Con todo, la cooperación fue simbólica. Los franceses se limitaron enviar un pequeño contingente de marina y el resto lo pusimos nosotros: dos brigadas, dos banderas de la Legión, una compañía de regulares y varias mehalas procedentes de Ceuta y Melilla. En total, unos 13.000 soldados, que el 8 de septiembre de 1925 saltaron de las barcazas con el agua al cuello y las balas de las ametralladoras enemigas silbándoles en los oídos, para tomar las rocas de Ixdain. La aviación había castigado las posiciones de los moros antes y los 17 carros de combate lograron consolidar la cabeza de playa, por lo que, con apenas 300 bajas, la operación resultó un gran éxito. El desembarco de Alhucemas fue objeto de estudio en las academias militares de medio mundo. Eisenhower copió su estrategia para Normandía, donde los americanos se cubrieron de gloria. La diferencia es que, mientras ellos cuentan con miles de libros y películas que lo atestiguan, los españoles no tienen un miserable día que los recuerde.