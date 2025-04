Des-deslocalización

En la parte vieja de Cáceres hay una torre de época almohade llamada desde antiguo «Desmochada» por habérsele caído las almenas en tiempo inmemorial. En ... los años sesenta del siglo pasado alguien tuvo la feliz idea de rehabilitarla para ponerle las almenas faltantes y dejarla así más «bonita», como si a la Venus de Milo se pretendiera reimplantar ahora los brazos. A aquella intención –que afortunadamente se abandonó– se llamó «des-desmochización de la Torre Desmochada».

Pues bien, podríamos usar este juego de palabras, pero a la inversa, para definir el proceso que a mi juicio, y a la vista de los actuales acontecimientos geocomerciales, se está dando a nivel global con esa falta de abastecimiento tanto de materias primas como de productos elaborados, con el colapso del transporte marítimo y el encarecimiento de componentes industriales que ya amenazan a la economía mundial cuando parecía que la recuperación tras la covid era un hecho.

Hace unos treinta años, a rebufo de aquello de la globalización, se afianzó el proceso de deslocalización de grandes empresas nacionales o multinacionales, es decir, se derribaron voluntariamente las almenas de la torre comercial local, porque los costes de producción eran mucho más baratos en el sudeste asiático, donde los salarios y la falta de regulación laboral en esos países suponían maximizar exponencialmente los beneficios empresariales. No solamente se deslocalizó la industria, sino que también los servicios de atención personal (fundamentalmente de empresas de telefonía) emigraron en efecto dominó a países como Perú, Colombia o Marruecos. ¿Qué sucedió, por ejemplo, en España? Pues que las empresas y sus accionistas ganaban mucho más dinero, pero el empleo nacional caía espectacularmente. Que los artículos fabricados fuera comenzaron a ser mucho peores, y la calidad de los servicios dejó de ser también una prioridad. Que las arcas públicas dejaron de ingresar miles de millones por la no tributación de esas actividades comerciales y la Seguridad Social perdió igualmente enormes cantidades en cotizaciones.

A lo peor es ya tarde para intentar localizar lo que perdimos cuando nos vendieron la globalización como la panacea del mundo

Mientras ha existido un equilibrio entre la oferta y la demanda mundial la cosa ha ido más o menos bien (mejor, como he dicho, para las multinacionales). Pero la covid ha venido a trastocarlo todo. A una parálisis sin precedentes ha sucedido una demanda brutal que ha colapsado las fábricas deslocalizadas y el transporte mundial. No hay chips para la industria automovilística, no hay tapones para las botellas de whisky, ni madera para construcción, ni cartón para embalaje ni barcos para transportar todo eso. Las materias primas (acero, cobre, aluminio, etc.), doblan su precio. Ah, y los juguetes ya no vienen de Ibi (Alicante) sino de China, Vietnam o Laos.

Esta tormenta perfecta que ya dicen algunos, con amenazas ciertas como una inflación galopante o nueva parálisis económica, está desmoronando la torre a la que ya quitamos voluntariamente las almenas. Y a lo peor es ya tarde para intentar una «des-deslocalización» (o más simple: localizar lo que perdimos) que evitara todo esto, que nadie pensó cuando nos vendieron la globalización como la panacea del mundo mundial.