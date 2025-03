Así es, me descubro ante el señor concejal de Turismo del Ayuntamiento de Badajoz por las declaraciones que ha hecho al HOY con respecto al « ... carril bici de la muralla abaluartada», para el que no han conseguido todos los fondos que pidieron.

Lo ha hecho muy bien. Porque no pienso que pueda creerse, como dice, que Badajoz «vuelve a ser la cenicienta de la Junta de Extremadura». Es imposible que no conozca los datos aunque solo sea por apreciación. Si lee el periódico todos los días verá las noticias de lo que consigue Badajoz de la Junta. No hace falta ser un eminente matemático para saberlo.

Así pues creo que ha sido una jugada maestra de marketing. Por ello le felicito y le digo que me encantaría conocerlo, porque soy economista y tengo algo de idea de la materia. Ha sabido llorar al más puro estilo catalán y estoy seguro que el llanto producirá efectos beneficiosos para su ciudad, que dispone de mayor población y por tanto, mayor número de votantes y de diputados. Es lo que echo de menos en los cacereños. Que vivimos tan felices que no hay entre nosotros un «llorón» (dicho con todo el cariño) que reclame constantemente lo mucho que necesitamos para salir de la depresión económica y social en que estamos sumidos. ¡Olé por don Jaime Mejías!