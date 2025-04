Descolgados

Sin salida. Perdidos en un sistema de protección social que no protege'. Es el lema que Cáritas ha elegido este año para alertar del camino ... imparable que llevamos hacia una sociedad desigual en un intento más por remover nuestras conciencias y buscar nuestra empatía, tratando de hacernos ver, también otro año más, que los datos desoladores que ponen delante de nuestros ojos corresponden a personas de carne y hueso, y que cualquiera podríamos ser una de ellas, que para eso bastan solo algunas embestidas de la vida.

Ha sido una muy dura, una pandemia, la que ha agrandado los números que cifran la pobreza severa y el riesgo de exclusión social. El impacto de la covid ha elevado a 11 millones las personas en exclusión social en España, dos millones más que las que había en 2018, y a seis millones las que viven en una situación de pobreza severa, según la última radiografía de Cáritas y la Fundación Foessa. En nuestra región, el 38,7% de los extremeños estaba en riesgo de pobreza o exclusión a finales de 2020.

Cáritas ha rescatado esta semana estos y otros datos con motivo mañana domingo del Día de las Personas sin Hogar, esa celebración anual en la que la organización nos recuerda que para millones de personas los muchos derechos que se recogen en la Constitución son papel mojado. Pero en esta ocasión ha querido ir un poco más allá, dada la crudeza de unas cifras que ponen de manifiesto que el sistema de protección social no está protegiendo, porque no está dando respuesta a las necesidades que hay.

«El Ingreso Mínimo Vital tiene una cobertura insuficiente y múltiples lagunas, solo el 18% de los que padecen pobreza severa lo está cobrando, porque a casi la mitad de los demandantes le ha sido denegada la ayuda», ha dicho esta semana Iván Torres, uno de los directivos de Cáritas Diocesana en Plasencia. De hecho, tal como ha publicado este periódico, el Ingreso Mínimo Vital solo ha llegado por el momento en Extremadura a uno de cada cuatro hogares que lo han solicitado. En concreto a 9.850 de los 36.386 que lo han pedido desde que se pusiera en marcha hace ya un año y medio. Así que, lamentablemente, la medida estrella implantada para erradicar la pobreza en los hogares está lejos de conseguirlo por el momento y dice Cáritas que, en buena medida, se debe a «la brecha digital que hay y que se está agrandando, convertida sin duda en un nuevo motor de desigualdad».

Porque resulta que a la complicación intrínseca que lleva aparejada de forma incomprensible casi cualquier gestión administrativa, se suma ahora la obligación de hacerla de manera online, sin tener en cuenta que sigue habiendo miles de personas en esta región que ni saben ni pueden hacerlo porque no disponen de las herramientas tecnológicas precisas ni de los conocimientos imprescindibles para ello.

De tal modo que nos encontramos con que la administración avanza en esa carrera desaforada que ha emprendido por incluir cada día nuevos trámites online, dando por hecho que cuantos más mejor, que es una demostración inequívoca de su interés por facilitar la vida a las ciudadanos. Y es así, pero no para todos. Para muchos la tramitación electrónica impuesta es un enorme obstáculo. Lo es, especialmente, para quienes más necesitan de ella. Por eso, con este olvido, la administración está contribuyendo a agrandar la nueva brecha social abierta, la digital, otro motor más que acelera la desigualdad.

Porque después de tantos meses de citas previas y telefónicas, en los que no se ha garantizado la atención a los ciudadanos en múltiples facetas; además del intrincado laberinto y enredo de gestiones en el que estamos atrapados, como un pozo sin fondo que nos engulle, ahora la imposición de la tramitación electrónica está terminando de desproteger a quienes más protección requieren.

«Porque las personas vulnerables necesitan respuestas ágiles, flexibles y adaptadas a su realidad», recuerda Cáritas. «Y no han podido acceder al sistema de protección social, tienen aplazadas citas imposibles para varios meses, han desistido directamente de sus procesos de inclusión». Personas vulnerables, insiste Cáritas, «que se encuentran con un sistema que no está adaptado a su realidad», porque la suya, la de miles de personas, sigue gravitando en torno a la tierra y no al mundo virtual que envuelve ya casi todo.

De ahí su lema para este domingo: 'Sin salida. Perdidos en un sistema de protección social que no protege'. De ahí la necesidad de afianzar «el escudo social y recortar una brecha digital» que está dejando a parte de la sociedad de lado, a una parte que crece, que suma más de 400.000 ciudadanos en Extremadura, la región con el índice más alto de población en riesgo de exclusión y pobreza.