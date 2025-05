El descartado y el renacido

Comenta Compartir

Chaquetero ha sido el comentario más común –y suave– que le ha caído al alcalde Ignacio Gragera tras convertirse al PP, donde ahora hablan de ... él como si fuera Ronaldinho –Rooney, más bien– en su mejor momento. Pero a él no le ha hecho falta meter goles en las urnas, le ha bastado saber vestir el traje de alcalde incluso antes de serlo, demostrar personalidad y templanza, ganarse a quien no lo votó, que es casi todo Badajoz, y algo que ya es un piropo en la política actual, no causar vergüenza ajena.

La presentación de ayer fue un mamporro de realidad a quienes aún soñaban con el proyecto de Ciudadanos, la constatación de que por las alcaldías concursan las personas, no los partidos, y también de que el síndrome de la moqueta existe. La decisión de Gragera es audaz e incluso entiendo que caiga en el afán de trascender para superar cualquier dilema ético. Solo así se entiende que haya dado el paso «por el bien Badajoz», como ha dicho para sostener su decisión cuando la ciudad no está como para regalarla. Pero a mí el que me interesa es Antonio Cavacasillas y qué le dijo anoche a su mujer cuando se quitó la chaqueta al llegar a casa y se derrumbó en el sofá. Me pregunto qué ronda en su cabeza de atleta cuando corre en soledad, en qué momento sintió que ya estaba repartiendo saludos al vacío, ¿en marzo, en octubre? ¿Hubo mucho, poco o ningún circunloquio cuando Guardiola le explicó su plan?, ¿hay foto de su cara cuando le ordenaron que había que forzar semejante puesta en escena con todos chocando las manos? Ante las cámaras siempre dientes, dientes, dientes, ¿eso se desaprende? Lo mejor es que, en los tiempos que corren, rodeados de encuestas y 'spin doctors', se va a librar de una campaña en la que igual lo ponían de 'streamer' que a bailar en TikTok. Quédate con eso.

