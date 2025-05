Desayuno con odio

Comenta Compartir

Si alguien me dice que 'Desayuno con diamantes' es su película favorita me pongo en guardia. Por snob, claro. Pese a Blake Edwards, pese a ... Audrey Hepburn. Pero no puedo. Lo de Mickey Rooney de japonés ridículo es lo que menos me molesta. En la reciente película de 'Absolutamente fabulosas' (2016) sale una blanca, la diminuta Janette Tough, haciendo de japonesa. Huki Muki. Margaret Choo, cómica estadounidense de origen asiático, puso el grito en el racismo. Que qué vergüenza, habíamos vuelto a Mickey Rooney. Una película es de 1961 y en la otra, la escocesa haciendo de japonesa es parte del chiste. La película está llena de gente siendo lo que no es. Ya saben que la cadena británica Channel 5 ha eliminado por racistas las imágenes de Rooney. No es por el antirracismo que reclama la igualdad sino por el que exige un trato particular. Los nuevos censores son gente con sensibilidad progresista que ha inventado el término 'discurso del odio'.

