Otro desatino de Ayuso

Aparte de la acepción de beca como banda que se impone a un estudiante que ha terminado un ciclo de estudios, la primera definición de ... beca dice: «Subvención que se entrega a alguien para que realice sus estudios o investigaciones. Por lo general se concreta como aporte económico a los estudiantes o investigadores que no cuentan con el capital suficiente para alcanzar sus objetivos académicos». El plan que se ha sacado de la manga la presidenta madrileña, como tantos otros dislates a los que nos tiene acostumbrados, no es más que un cheque a familias que cobran 100.000 euros o más al año y, a los que ella denomina clase media. No es que me sorprenda el desatino de esta señora; pero me gustaría saber cuántas familias ganan al año ese montante. Por fortuna, se le han puesto en contra los colegios privados, concertados, religiosos y hasta sus compañeros de partido, porque esas becas van directamente a los centros, por lo que irían en detrimento de aquellos que, por el hecho de ser públicos ya están discriminados. Mientras que la presidenta se reafirma en la idea de dar estas ayudas a familias con una renta más que suficiente para dar estudios a sus hijos, los centros de atención primaria y los hospitales madrileños sufren los mayores recortes en la capital de España poniendo en riesgo, no solo a los ciudadanos que acuden a ellos por necesidad, sino a los facultativos que están agotados y con la amenaza de quitarles las vacaciones a las que tienen derecho.

