Los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) propiciados por la ONU, así como los Objetivos Laudato Si (OLS) lanzados desde la Iglesia están interrelacionados, marcando hitos ... y retos que lo son para toda la naturaleza y para toda la humanidad. Además, lo hacen con una urgencia marcada por lo que estamos viviendo en el planeta, nuestra casa común. Hoy 4 de octubre, Fiesta de san Francisco de Asís, culmina el tiempo de la creación que nos ha invitado este año a escuchar la voz de la creación y dejarnos interpelar por ella en esa llamada a convertirnos en nuestro modo de pensar, de sentir y de actuar. Nos ha presidido el pasaje de Moisés antes la zarza ardiendo que no se quemaba. Hemos pedido que ese fuego de cuidado de la tierra como espacio sagrado que pisamos no se apague en nosotros para que no demos fuego a lo que nos da la vida, para que no destruyamos lo que es nuestra casa y la fuente de nuestra salud.

En la facultad de Educación estamos trabajando este tema con los que serán maestros de educación infantil en un futuro próximo. Viendo la escuela que necesitamos para generar una educación de verdadera ciudadanía, nos parece muy propio el conocimiento de la llamada de Laudato Si y de su interconexión con los ODS. Nos estamos planteando en primer lugar cuáles son los problemas que acucian al mundo en su sostenibilidad integral, las causas y las consecuencias de estos. Queremos descubrirnos a nosotros mismos ante estos dilemas, reflexionar sobre nuestra concienciación personal y comunitaria, así como los retos para una educación de las próximas generaciones desde sus primeras etapas escolares. Consideramos que los primeros pasos en la educación han de ser ya de familiaridad con la naturaleza, para cuidarla y cultivarla, y con los deseos de igualdad, justicia y paz en la humanidad. Para ello conocemos y reflexionamos tanto sobre los objetivos Laudato si, como los de desarrollo sostenible, viendo su interrelación mutua: ODS/OLS. Queremos exponer en la facultad los problemas ecológicos y los retos que están planteados. Buscaremos la conexión entre ellos y el planteamiento del humanismo cristiano, la necesidad de fundamentar las convicciones que lleva al cuidado de la naturaleza, de su uso adecuado, y de la recuperación de lo natural. Hoy, día de san Francisco de Asís, lo haremos notar en nuestros pasillos con murales realizados para tal efecto. Somos conscientes de que este objetivo es transversal para la escuela y las competencias que intenta desarrollar en los alumnos para ayudarles en una educación realmente integral. Y estamos dando pasos desde distintas perspectivas para adentrarnos en esta lucha creativa por un mundo mejor. No nos perderemos el film ‘La carta’, preparado para tal efecto y que se estrena este día conmemorativo de Francisco de Asís en el Vaticano.

