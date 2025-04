El desarrollo de Extremadura

Hace unos días tomando mi café diario leyendo la prensa y las cartas a la directora de HOY me encontré una carta de un señor ... de Montánchez escribiendo en contra de la instalación de los molinos eólicos que quieren montar en la sierra del pueblo. En la misma, hace mención a un artículo de la directora de HOY, Manuela Martín, que yo había leído y releído, pues me parecía que defendía claramente la necesidad del desarrollo de Extremadura, aún a costa de no mantener nuestra tierra en tiempos prehistóricos.

Presiento otra defensa numantina de la Sierra de Montánchez, como la que se produce en Cáceres en contra de la mina de litio, y me temo que en Extremadura en cada ciudad, comarca o pueblo, cualquier adelanto que se pretenda hacer o implantar pensando en el bien general nos encontraremos con la misma situación. Minas sí, pero no aquí. Parques también, pero en el pueblo de al lado o más lejos. Explotaciones mineras bien, pero todavía más lejos, donde el aprovechamiento sea general, pero que no lo tengamos que sufrir nosotros y aunque los costos sean superiores y ya no puedan ser rentables, pues mejor, así no se podrán explotar.

Ya he visto algunas pintadas en contra de las fotovoltáicas, que aún siendo de las más limpias para el medio ambiente y produciendo energía sobrante de momento y cuidando el medio ambiente y aprovechamiento al máximo, tampoco gustan a algunos. A este paso nuestros bosques y nuestra fauna se morirán de aburrimiento, pues con el descenso de población no quedará ser humano que pueda darse un paseo por tan extensos territorios, con una caza tan terriblemente controlada, no podremos mantener un equilibrio estable.

Si seguimos así, nuestros ganaderos y agricultores no podrán vender sus productos, pues si no pueden contar con medios energéticos rentables, tendrán que abandonar sus tierras y nuestros campos abandonados se convertirán en desierto. El mundo global en el que vivimos necesitará el aprovechamiento de todas las materias primas que cobija en su subsuelo, en el aire y en las aguas y habrá que explotarlas allá donde se encuentren.