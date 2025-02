La desaparición de Pablo

Comenta Compartir

Todas las madres tenemos el corazón encogido desde que desapareció Pablo Sierra el 2 de diciembre. Lo único que pedimos es que aparezca cuanto antes ... para tranquilidad de esos padres que estarán pasando lo indecible. Por fortuna en Badajoz no estamos acostumbrados a que ocurran estas cosas y por ese motivo lo de Pablo es tema de conversación en todos los sitios. Está claro que la única hipoteca que no acabamos de pagar nunca es la que contraemos con nuestros hijos desde que nacen hasta que nos llega la hora de irnos al otro lado de esa frontera que separa los vivos de los muertos y, pidiendo siempre que sea así y no al contrario. Mi hijo pequeño es universitario, tienen un par de años más que Pablo y desde el día de su desaparición reflexiono que, a pesar de hablar con mi hijo de muchas cosas, no sé hasta qué punto estoy enterada de lo que hace cuando sale de casa, con quién va, dónde, si tomará algo más allá de las copas que se tome alguna vez o si fuma cualquier sustancia, aunque no haya fumado nunca un cigarro. Jamás me he alegrado tanto de desvelarme cuando enciende la luz del salón al llegar a casa o cuando me despierta el ruido del microondas porque antes de ir a dormir toma un vaso de leche. Mi respaldo, solidaridad, cariño y ánimo para que Pablo corra la mejor de las suertes.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión