Desaceleración en el empleo

El análisis de los últimos años de turbulencias encadenadas no podía sino felicitarse de la resistencia del mercado laboral en medio de la pandemia, los ... atascos logísticos, la invasión rusa de Ucrania, la inflación desbocada y alzas del precio del dinero desconocidas en mucho tiempo. La Encuesta de Población Activa (EPA) confirma que el empleo mantuvo el pulso en los primeros meses de 2022 pero el ejercicio se cerró por encima de los tres millones de desempleados y una tasa de paro cercana al 13% que duplica la media europea. Y que la desaceleración ganó terreno en un cuarto trimestre que se resintió de un verano no tan espectacular como se habría deseado y no remontó ni con el tirón navideño. Los problemas de costes y los tipos de interés se dejan sentir en la actividad empresarial, como acreditan esos 111.000 autónomos menos que se perciben incluso a pie de calle. Que las previsiones salven al país de la recesión no debe distraer a los responsables económicos de la necesidad de afrontar ya el frenazo en la creación de puestos de trabajo, en un momento en que solo la reducción de la temporalidad y de la ocupación a tiempo parcial arrojan algo de optimismo.

