Me llama la atención el anuncio en prensa y televisión de la campaña del Gobierno para echarnos la bronca, por adelantado, a los sufridos ciudadanos ... por derrochar. Ana P. habla en el anuncio de prensa, pero en el de televisión aparecen varios (emulando una terapia grupal) derrochólicos perdidos, por cierto cuando va a hablar un tal Pedro de su problema se corta... Pero ¿quién a estas alturas de inflación y subida de carburantes y energías varias no anda con cierto tiento a la hora de utilizar aparatos, calentarse (quien puede), transportarse...? ¡Ay sí! Creo que hay un ciudadano llamado Pedro, que para desplazarse a sus actos de partido necesita y emplea helicóptero, Falcon... Hace unos días estuvo en Badajoz, pero no tuvo la 'valentía' de venir en el tren rápido que sí tuvo el arrojo de inaugurar. Mientras, los paisanos aguantando campañas publicitarias del tipo «Consejos vendo que para mi no tengo».

Cartas al director