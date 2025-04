Comenta Compartir

Por fin se ha dicho la palabra deseada y exigida por Unidas Podemos: «derogación» de la reforma laboral del PP. Lo cierto es que es ... inevitable derogar si se quiere reformar o actualizar algo de la Ley de Reforma Laboral. Alguien docto dijo que lo importante es siempre «leer la letra pequeña» y esta no está escrita aún. No se sabe qué primará en la nueva reforma. No sabemos si se atenderán las exigencias de Europa o las que de Unidas Podemos, que son bastante diferentes. Desde Europa se nos sugiere que se respete la primacía de los convenios de empresa sobre los sectoriales y que se mantenga una flexibilidad del mercado laboral. Pero Unidas Podemos se decanta por darle un mayor protagonismo a los sindicatos (de momento las subvenciones que van a recibir aumentan y se les ve muy contentos) y que prevalezca el convenio sectorial sobre el de empresa. Esto gusta muy poco al mundo empresarial, pues no podrá «descolgarse» de ellos cuando la situación económica lo requiera, lo que es muy peligroso.

Lo que debiera tener claro Pedro Sánchez, presidente de todos los españoles, es que es incompatible lo que pretende Europa con lo que exige Unidas Podemos. ¿Qué ocurrirá? Tendremos que esperar a leer la letra pequeña, pero lo cierto es que, si hacemos caso omiso a las exigencias de Europa, se nos bloquearán muchos fondos que esperamos para reconstruir nuestro país, que no está en su mejor momento. Y si no se escucha a Unidas Podemos no habrá los apoyos suficientes para acabar la legislatura. Y como siempre digo: nos falta también escuchar las siempre 'amables' exigencias del señor Rufián, expresadas en su habitual tono chulesco.

