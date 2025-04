La deriva de Coeba

Comenta Compartir

Coeba va cuesta abajo y sin frenos. Crecen las desavenencias que salieron a flote en julio a costa de la jubilación de su expresidente, Emilio Doncel, y el relevo de Francisco Javier Peinado (que también es secretario general de la patronal extremeña, Creex).

Esta semana hemos conocido varios capítulos. Por un lado, un grupo de empresarios pide formalmente la convocatoria de elecciones porque llevan más de seis años sin ir a las urnas. Por otro, Peinado ha cesado de su puesto en la ejecutiva de Coeba al presidente de la Cámara de Comercio (Mariano García Sardiña). Y, para rematar, los enfrentamientos de Coeba trascienden ya a la Cámara.

Si no fuera un asunto tan serio, sería hasta gracioso oír la explicación que dan desde Coeba al retraso de las elecciones. No las convocan por el virus. Con las restricciones anuladas y los bares llenos, suena a broma.

Resulta incomprensible que el secretario general de la Creex se aferre a la presidencia de Coeba sin convocar elecciones. Si tiene apoyos suficientes dentro de la entidad, no tendrá nada que temer. Si carece de ellos, no debería aferrarse a un cargo provisional.

Quizás la clave esté en que quien controla la patronal pacense controla la extremeña. Y, de ahí, tanta reticencia para dejar que entre todos decidan quién sigue al frente.

Tampoco es lógico que los empresarios que reclaman elecciones se mantengan en el anonimato. Ni que recurran al ex delegado del Gobierno Óscar Baselga como portavoz de una plataforma cuando este no es socio de la organización. Baselga dice que quien habla recibe un castigo y pone como ejemplo el cese del presidente de la Cámara de Comercio de la ejecutiva de Coeba.

Desde fuera, sin embargo, parece que el camino a seguir consiste en denunciar aquello que no funciona para que aumente la transparencia. Precisamente hay quien echa de menos la claridad en los números de la entidad porque no todos los cargos tienen acceso a las cuentas. Planea la opacidad en el uso del dinero público que reciben. Y ahí no caben excusas ni retrasos.

Problemas de lejos

Los problemas de Coeba vienen de lejos. Algunos apuntan al proceso judicial abierto hace años por la gestión de cursos donde hay implicados sindicatos y organizaciones empresariales. Otros señalan a que el parón de la covid redujo las aportaciones de los socios y las cuentas de Coeba sufrieron un varapalo que no superan. Incluso hay quien hace una lectura política y asegura que el PP mete baza. Monago apoyó a Peinado en su día y ahora este se muestra complaciente con Vara. Los populares se ríen con la interpretación: «ojalá tuviéramos capacidad para montar este tinglado». También hay quien ve una revuelta de egos personales.

Sea como fuere, la organización empresarial lleva ya demasiados meses envuelta en polémicas. La mejor manera de atajarlas pasa por convocar las urnas y presentar las cuentas. Todo lo demás resta seriedad a la patronal y merma su representatividad para negociar con sindicatos y administraciones.

