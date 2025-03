Derechos y obligaciones

Comenta Compartir

Continuamente se habla de los derechos pero apenas se mencionan las obligaciones. El derecho de cada persona está limitado por el derecho de los demás. ... Por eso en temas tan delicados como el del aborto se ponen unos límites a la libertad de las mujeres, porque no solo está su cuerpo sino también el derecho del 'nasciturus'. Los parlamentos pueden aprobar leyes, pero no pueden obligar a nadie a estar a favor de ellas si van en contra de sus convicciones. El artículo 18 de la Declaración de Derechos Humanos recoge el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, y el artículo 19, a la libertad de opinión y expresión. El 24 dice que toda persona tiene derecho al descanso y al disfrute del tiempo libre. Los poderes públicos, que tantos recursos dedican a organizar fiestas, deberían acordarse de la obligación que tienen de garantizar el descanso a los que no participan en ellas. Para convivir, tenemos que defender nuestros derechos sin perjudicar los derechos de los demás.

Cartas a la directora