Comenta Compartir

Queremos poner en valor la interseccionalidad, un enfoque que trabaja y trata a las personas desde sus múltiples vertientes, es decir, como un todo. Los ... seres humanos no se pueden abordar de forma compartimental pues somos un todo a nivel físico, psíquico, sexual, emocional y social. Esto es lo que nos lleva a hablar, pensar y sentir desde un enfoque de múltiple diversidad. Todos los ámbitos que confluyen e influyen en nuestras vidas, por eso tampoco se puede hablar de accesibilidad universal sin vida independiente, pues esto es incurrir en una falacia. Las políticas sociales que son para las personas deben construirse con las personas. Las viviendas son mucho más que un espacio físico donde vivir, son un entorno donde construir hogar con todo lo que ello implica: libertad de elección, autonomía personal, vida independiente, derechos humanos, desarrollo personal, económico y social. Desde VIVA creemos que los derechos humanos llevados a la práctica son una fuerza imparable para transformar y mejorar nuestro pequeño trozo de mundo. Por ello exigimos la aplicación de la normativa vigente en toda Europa, también en España, contemplada en la convención internacional sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad y en implementar sin más demora las políticas que hagan realidad en Extremadura y el resto del territorio nacional el binomio vivienda accesible arquitectónica y económicamente junto con la asistencia personal para no vernos obligados a sobrevivir institucionalizados condenados por un sistema que nos convierte en vulnerables y discapacitados, es decir, nos vemos discapacitados por el sistema, no es algo inherente a nuestra persona.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director