Derecho al aborto

El Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos dio ayer su visto bueno al anteproyecto de ley con el que trata de afianzar y ampliar la ... norma orgánica de 2010 sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Lo ha hecho antes de que el Tribunal Constitucional se pronuncie con una tardanza injustificable ante el recurso presentado por el PP hace doce años. En una sociedad abierta corresponde al Parlamento legislar sobre algo tan sensible. Pero los legisladores deben tener en cuenta que no se trata de una discusión más sobre políticas públicas en relación a derechos ciudadanos, aunque se presente como un asunto de salud sexual y reproductiva. Regular el aborto afecta a convicciones íntimas no necesariamente religiosas sobre el inicio de la vida humana como fuente de derechos respecto al derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. La presunción de que ello constituye un debate superado para siempre hace olvidar al legislador que su función primordial es jerarquizar derechos que sean perceptibles también para quienes no los compartan como opción personal. Máxime cuando la reforma pretendida requiere mayoría absoluta en el voto final a su contenido.

Una materia tan delicada requeriría un debate sosegado que tuviera en cuenta la realidad social y el conocimiento científico. Por desgracia, la cronificada crispación política solo permite augurar ruido. La iniciativa compromete al sistema nacional de salud a garantizar que las mujeres que decidan abortar dentro de los plazos establecidos puedan hacerlo en centros públicos próximos a su lugar de residencia, desde el respeto a la objeción de conciencia de los profesionales. Además, emancipa a las mayores de 16 años respecto al consentimiento de sus mayores, lo que resulta muy cuestionable; suprime la obligación de retrasar la decisión formal tres días a partir de su solicitud, establece la gratuidad de la píldora del día después, integra la educación sexual y reproductiva en el sistema de enseñanza y generaliza el permiso preparto desde la semana 39. La tramitación de la norma se va a dilatar tanto que antes de su aprobación podrá hacerse efectiva la justa reducción del IVA para productos de higiene femenina. Irene Montero se movió ayer entre la vindicación de una legislatura que podría culminar con una reforma tan señera y la advertencia de que, de lo contrario, Pedro Sánchez se alejará del feminismo interpretado en exclusiva por la ministra de Igualdad.

