Deprimente atención primaria

Comenta Compartir

No era mi intención sacar a relucir en nuestro HOY los cambios que se están produciendo en muchos ambulatorios sanitarios, porque me consta que si ... se producen estas situaciones y estas citas tan alargadas en el tiempo no es ni por casualidad ni porque los profesionales del ramo sean culpables de esta situación, y menos de los funcionarios de turno, Sé que se están produciendo estos retrasos en las visitas, imposibles de eludir, pero sobre todo en la Comunidad de Madrid y otras bien conocidas, que están pasando lo que no está escrito. Y ciertamente se producen, pero los pacientes que lo están sufriendo no son los más indicados para soportar ambulatorios sin médico, o un médico distinto cada mes, negligencias y hasta faltas de previsión médico-política, que también.

Entonces, que sería lo más prudente, lo más acertado, lo más sensato y hasta lo más juicioso: pues que se actuara con rapidez nombrando médicos para evitar los contratos temporales que se están produciendo desde hace ya muchos meses con salarios de miseria para privatizar lo público, causando con ello perjuicios casi irreparables a pacientes que no saben, ni conocen, ni se les atiende como es debido. Cierto y evidente es que haya sido difícil dar respuesta a este tipo de cosas, sobre todo en tiempos de pandemia, pero espero que ya de una vez por todas se le dé solución rápida porque buena falta nos está haciendo. Entiendo que el reparto de los ingresos económicos de una comunidad debe distribuirse con ecuanimidad y con sentido común según las necesidades, pero antes que nada está la sanidad, después la alimentación, la educación, las pensiones, las dependencias, etc, pero sin sanidad malamente podemos vivir.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director