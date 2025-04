Denunciar no es entrometerse

Comenta Compartir

Resulta muy significativo que el entorno de 22 de las 55 mujeres asesinadas este año por sus parejas o ex conociera que sufrían malos tratos. ... La colaboración de personas cercanas a las víctimas para alertar del peligro que estas sufren, pero sobre el que no se atreven a levantar la voz, es una herramienta necesaria para aumentar la eficacia en la lucha contra la violencia machista. Concienciarlas de que al actuar así no están invadiendo la intimidad de nadie, sino evitando una probable tragedia, requiere una intensa sensibilización social. También una plena confianza en un buen funcionamiento de las instituciones que, por desgracia, no siempre se da. Los ministros de Interior e Igualdad, Fernando Grande-Marlaska y Ana Redondo, emplazaron ayer a presentar denuncias cuando existan sospechas fundadas para cortar así una sangría que en 2023 ya se ha cobrado el mayor número de muertes en doce años. Pero el desarrollo de esa fórmula no exime a los poderes públicos de optimizar la protección de las mujeres en riesgo, un terreno en el que aún tienen un amplio recorrido de mejora en la dotación de recursos humanos y materiales, el intercambio de información y las tareas preventivas.

