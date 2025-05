Comenta Compartir

Si no hay terroristas en el Congreso tampoco hay franquistas. ¿Cómo va a haber desaparecido ETA y Franco no? El discurso fuera de sí de Odón Elorza (o dentro de sí, que es peor) daba mucho miedo. Por su cara desencajada, por Bolaños aplaudiendo, por los diputados socialistas en pie (la que no lo hacía era avisada). Y por lo que decía. Como si sólo él tuviera el patrimonio del recuerdo de las víctimas (de las suyas). Y claro que Odón Elorza se jugaba la vida, como tantos. Por eso es más increíble lo suyo. Respondía el socialista a Guillermo Díaz, de Ciudadanos, que había acusado al Gobierno de «borrar a ETA de la memoria» tras el apoyo de EH Bildu a los Presupuestos. Habrá que recordar a Savater: «ETA no está viva, pero por desgracia de vez en cuando se le sale un brazo o una pata de la tumba y chilla en plan fantasma pidiendo respeto y obediencia». A Franco lo sacaron a la fuerza de la suya.

A lo mejor no habría que mezclar el discurso contra Bildu y la defensa de las víctimas. ¿Pero cómo no hacerlo? Mira si es fácil distinguir la religión musulmana de los terroristas y violadores islamistas y hay quien no es capaz. En Toronto han censurado a la Premio Nobel de la Paz de 2018, Nadie Murad, iraquí yazidí que fue esclava sexual y escribió un libro sobre ello ('Yo seré la última: Historia de mi cautiverio y mi lucha contra el Estado Islámico'). El consejo escolar de Toronto ha retirado su apoyo a un club de lectura dirigido a chicas adolescentes en riesgo de exclusión social donde iba a participar en febrero. Que podía ser «ofensivo» y «fomentar la islamofobia». Terroristas, franquistas, violadores, musulmanes. A ver si es usted capaz de distinguirlos. Cuánto tarda el apocalipsis.