Más demanda que oferta

Comenta Compartir

El INE ha constatado con su Índice de Precios de Vivienda lo que tanto el sector inmobiliario como los usuarios testimoniaban mes a mes: los ... precios se dispararon en 2024 un 8,4%. Los pisos nuevos y los usados cuestan cada día más porque su oferta es limitada frente a miles de personas que desean vivir solas y familias que buscan una solución de compra respecto a los costes y la inestabilidad que acompañan al alquiler. El diagnóstico es compartido por las Administraciones concernidas. Pero el nudo gordiano permanece inabordable, porque desatarlo requeriría tal concurrencia de impulsos y voluntades –sobre la gestión del suelo, la satisfacción de los intereses de propietarios de terreno edificable y promotores, la proporción óptima entre viviendas de iniciativa pública y de mercado libre, junto a fluctuaciones en su financiación bancaria en un entorno incierto– que la fórmula de salida al atolladero no puede deshacerse de lo que el fatalismo denomina, por simpleza, como especulación. La especulación existe. Pero no es ajena a la legítima aspiración que alberga todo propietario de un metro cuadrado de inmueble. No hay solución más alejada del derecho constitucional «al disfrute de una vivienda digna y adecuada» que la demagogia.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión