Delitos en almoneda

Comenta Compartir

El PSOE ha registrado una proposición de ley que suprime el delito de sedición y se sustituye por uno de desórdenes públicos agravados. Condena, reduciendo ... drásticamente las penas, a quienes actuando en público ejerzan actos de violencia o intimidación sobre personas o cosas. Magistrados del Tribunal Supremo consideran que hechos probados en la sentencia del procés como la declaración unilateral de independencia, la derogación de facto de la Constitución o la creación de las estructuras paralelas para una Cataluña independiente no encajan en su redacción. Se abre también, con reservas, la posibilidad de reforma del delito de malversación. Blindar a Griñán y a los independentistas puede beneficiar a un centenar de sentenciados por corrupción. Estupor en jueces y fiscales. Distinguirá entre quienes se lucran personalmente de fondos públicos de los que los destinan a fines diferentes a lo reglamentado. ¿Se condenará, como en los ERE, el clientelismo político? La almoneda de rebajas penales está abierta. Todavía cabe reducir, a petición, penas en delitos como prevaricación, cohecho, tráfico de influencias... y beneficiar a socios contra natura del gobierno. Fernández Vara: «El hecho de que se hiciera algo que dificultara perseguir la corrupción en España sería difícilmente entendible». De acuerdo, presidente. García-Page, contra la rebaja de penas en la malversación: «ERC defiende intereses solo suyos y contrarios a los de España». La adopción de estándares penales europeos parece más una coartada oportunista que una motivación. Lamentable que se haya producido al dictado de quienes tienen por finalidad la destrucción del Estado. Que Aragonés y Rufián hayan aclarado que su objetivo irrenunciable sigue siendo la amnistía y la autodeterminación no permite ilusiones de cambio en el radicalismo independentista. El zorro cambia el pelo pero no las mañas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director