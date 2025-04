Es un delito

Comenta Compartir

Por qué razón la presidenta de la Comunidad de Madrid no incurre en un delito diciendo que no va a cumplir la ley sobre la ... reducción de energía y algunos de los ciudadanos catalanes que reivindican lo que ellos creen justo, sí. Tanto una como otros van contra la Constitución. En mi opinión esta señora no quiere quitar protagonismo a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, sino que descaradamente quiere restar protagonismo al presidente de su partido, y si Feijóo no pone remedio pronto le ganará la partida, y de momento, con este comportamiento pone de manifiesto la falta de autoridad que tiene su compañero como responsable máximo de su organización política. Pese a que todos son conscientes de que el único mérito de esta señora, con todos mis respetos por el respaldo ciudadano, ha sido ponerse en contra de todo y usar la palabra libertad en una acepción que solo conoce ella. Señora presidenta: la verdadera libertad es la que da la tranquilidad de saber que tienes una sanidad que te respalda en momentos determinados y la educación que se recibe en los centros de enseñanza que hacen a las personas más libres y más seguras como consecuencia de la cultura recibida. Y ambas áreas están en pleno declive desde que esta señora preside la región de la capital de España.

Cartas a la directora