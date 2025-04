Delegación del Gobierno en Mérida

Comenta Compartir

Si por fin el Gobierno ha entendido que hay que descentralizar las instituciones en España como se ha hecho con la Comisión Jurídica de Extremadura, ... deberíamos poner en orden las instituciones mal instaladas desde hace más de 40 años, como la Delegación del Gobierno en Extremadura. Y es que Mérida fue nombrada capital autonómica de la región el 12 de diciembre de 1981 en la Asamblea de Extremadura por unanimidad y establecida tal decisión por la Ley 17/83, de 16 de noviembre, en su artículo 4 y la Ley 6/97 del 14 de abril, en su artículo 22.3 en los que se lee textualmente: «La Delegación del Gobierno ha de tener su sede en la localidad dónde radique el Consejo de Gobierno de la comunidad, salvo que el Consejo de Ministros determine otra cosa». Y como el Consejo de Ministros no se ha pronunciado en contra, ni el delegado del Gobierno está donde debería estar (en Mérida), muchos extremeños, emeritenses o no, abogamos porque se cumpla la ley en Extremadura. Y que si la Delegación del Gobierno tiene que estar en otro lugar que no sea la capital de la región, es el Consejo de Ministros quien debería determinar la derogación de esas leyes, que ya existen publicadas en el BOE. Mérida no desea restarle nada a nadie y menos a la capital de la provincia, pero ni es lógico, ni prudente, ni serio, ni justo ni equitativo que reste caché a la capital de la región, adjudicándose de 'motu proprio' la Delegación del Gobierno, cuando además ya tiene establecido por ley que un subdelegado del Gobierno debe residir oficialmente en la ciudad pacense y allí reside otro más, exactamente igual que en Cáceres.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora