Los incumplimientos de acuerdos plenarios municipales han sido, son y serán siempre habituales. Aún recuerdo un manifiesto de hace al menos diez o doce años contra el abuso de las compañías eléctricas y por el pacto energético que fue votado por unanimidad por todos los ... partidos en el Pleno del Ayuntamiento de Cáceres y del que nunca más se supo. Se trata de un tema que ha adquirido gran importancia en los últimos tiempos, y del que las instituciones europeas comienzan a responsabilizarse. Y es que el mundo funciona así, con alegatos 'libertarios' (dicen) que son tomados como solución por los mismos que años atrás los negaban... aunque en el caso del Ayuntamiento de Cáceres me llamó la atención aquél año, sí, el que les he comentado, cuando todos, unos y otros, todos comunistas, votaron por una intervención pública del mercado eléctrico. Qué cosas. Como aquél acuerdo plenario del 2011, creo, en el que un concejal conservador dijo solemne y literalmente «le doy la vuelta a mi chaleco y propongo un servicio del agua mixto» para convencer al concejal «comunista» de que votase a favor y se acabase la polémica de la concesión del servicio de agua. «Bueno, entonces lo aprobamos como gestión mixta», manifestó la Presidencia, «ya hablaremos en qué términos», manifestaron algunos portavoces. Se supone que el secretario lo plasmaría en el correspondiente acta. Todos convencidos y todos dispuestos a incumplir, como así fue, ese acuerdo plenario, porque así es como se hace, algo tan usual que pasa desapercibido y que queda posteriormente en el olvido para la mayoría de los cacereños.

Y claro, hoy todos desconfiamos, porque el paso de los años nos dice que nuestros gobernantes y representantes municipales no han venido a cambiar la historia. Ya desconfié de cualquier declaración institucional anterior sobre la Mina de Valdeflores, ahora nos venden eso de que no será a cielo abierto. Ah, entonces... ¿sí? Déjenme que desconfíe, me voy haciendo mayor.