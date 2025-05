Dejemos algo para enero

Comenta Compartir

No me preguntes por qué, pero la navidad no tiene el mismo color de siempre. No sé si tendrán algo que ver las luces led, ... las farolas futuristas y las calles asfaltadas; pero la navidad no es la misma que entonces era.

Mi madre siempre cuenta que, para ella, el inicio de la navidad lo marcaba el sonido de las bolas de la lotería que salía a través de los postigos de las casas del pueblo. Las puertas estaban abiertas, y escuchabas esa voz que sí parece inalterable, retransmitiendo las pedreas. Todavía se enfada cuando nos ve acudir a casa a las ocho de la tarde el día de Nochebuena. «El abuelo no nos dejaba salir ese día. En Nochebuena había que estar en casa, con la familia». Y claro, siempre se dice que lo de antes eran otros tiempos. El caso es que nos quieren hacer ver que la Navidad sigue siendo lo mismo: aquello de que hay que mirar por los demás, cenar con la familia, acordarte de los más necesitados… Pero fíjate que, salvando las distancias entre los tiempos de mi abuelo y los presentes, la esencia me sigue pareciendo la misma. Un cinismo elevado a la máxima potencia. Con los debidos respetos sea dicho, está muy bien lo del compartir, ayudar a quien lo necesite y reunirte con la familia. Pero todas esas obras pierden la esencia desde el momento en que nos limitamos a «ser navideños» un mes al año. ¿Acaso no hay ocasión en el resto de 330 días de poder visitar a tus abuelos, tíos y primos?; ¿no podemos renovar los buenos propósitos en enero sin fecha de caducidad?; ¿es necesario acribillar a los niños de juguetes que van al cajón del olvido antes de que llegue carnavales?... Bienvenido sea todo lo que sume, pero siempre con conocimiento. Adornemos nuestros hogares sin motivo, cultivemos las relaciones con los nuestros a diario y eduquemos en la creencia del raciocinio y de lo justo. Mientras eso llegue, me quedo con la dicha de que mis padres hayan sabido educarme en esos valores, que no presumo que sean los mejores, pero ellos sí lo son. Mi Navidad, salvando las ausencias, al fin y al cabo, es muy bonita. Bonita porque no es extraordinaria. En mi casa se brinda todo el año, por nosotros y por los que no están. En mi casa siempre hay un plato de comida para ofrecer. No hay lujos, económicos, pero sí hay un derroche de bondad y generosidad. Y eso, para mí, no tiene precio. Por eso, confieso que mi deseo, ese que hay que hacer al cierre del año, es que siempre como ahora y mejor cuando Dios quiera. Pero ni una ausencia más.

