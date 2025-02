Dejadez en La Granadilla

Comenta Compartir

La dejadez y la desidia se palpan en la residencia de mayores La Granadilla de Badajoz, y esto no es solo culpa de la dirección de la residencia, que no hace nada por solucionarlo, porque quien no da ruido ni problemas mantiene su puesto, sino ... también y en mayor grado del Sepad, y ahí se ve lo poco que le importan los mayores, algo que no entiendo, pues los que tengan suerte de no perderse en el camino llegaran algún día a serlo. Se han hecho muchas reclamaciones y no se ha solucionado nada: las comidas, las pérdidas de ropa, la desaparición de cosas, el trato, las visitas, el arreglo de las habitaciones de nuestros familiares. ¡Qué tendrán de secreto que por nada del mundo nos dejan subir a las habitaciones para arreglarles la ropa! La peluquería está cerrada desde antes de la pandemia, un servicio imprescindible, de reunión, acicalamiento y autoestima. Qué pena me da ver a señoras que cada semana iban a arreglarse el pelo y ahora están por la residencia con las cabezas sin arreglar, limpias pero con greñas. Son gente que no tienen a nadie que las saque y las lleve un día a darse el gusto de salir y verse guapos, por eso tienen todos el mismo corte de pelo, todos igual, como prisioneros. Prisioneros de la vejez, de la dirección y del sistema, que hacen que tu dignidad se quede de puertas para fuera de esta residencia. Pero es más correcto políticamente decir que se han implantado sesiones de musicoterapia y psicoterapia. Tengamos esperanza, el tiempo pasa y ya queda menos para elecciones, tal vez entonces con suerte cambie un poco la cosa. Promesas...

Cartas a la directora