Dejadez en el barrio de San Roque

Los concejales de Vías y Obras y Parques y Jardines de Badajoz, sentados en la poltrona por unos votos que se le otorgaron a sus ... partidos, deben sentirse satisfechos de su labor desarrollada. Encerrados en sus despachos ignoran el sentir de los ciudadanos y al mismo tiempo no ven cómo se encuentra la ciudad en las labores de las que ellos son responsables. De pena. En la calle donde vivo, Isidro Pacense, en el barrio de San Roque, los árboles llevan tres años sin ser podados, en sus bases crecen las raíces, que levantan el pavimento de las baldosas, que se mueven desde el día siguiente de ser colocadas. Hay vallas que llevan empadronadas más de dos años en el mismo lugar, imbornales sin rejillas... En fin, el deseado paraíso. El barrio de San Roque, aunque es el más populoso de Badajoz no tiene el mismo tratamiento que las «zonas nobles» de ña ciudad. Próximamente, y ante las elecciones de mayo, saldrán a la calle para hacerse todas las fotografías posibles mostrando su cara simpática, pero falsa, y vendernos lo ya vendido anteriormente, como es el caso de la conversión de la fuente en la calle Teresa Isturiz, frente al centro de salud, en un barco pirata para juegos de los niños y poder seguir en el puesto que con tanto esfuerzo defienden nuestro patrimonio. No voy a decir que los que pudieran ser elegidos vayan a ser mejores y más eficientes que los actuales, pero al menos cambiando la cara de los que no actúan podríamos tener más esperanza, al menos, hasta que se maleen. Son solo dos ejemplos de concejalías, pero la mayoría de ellas hacen agua.

Cartas a la directora